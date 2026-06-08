Bratislava zažije šialenú jazdu: Známe tváre sadnú na bicykle a vyrazia pomáhať deťom!

Už 10. júna to v uliciach hlavného mesta poriadne roztočia! Netradiční cyklokuriéri z radov celebrít vyrazia medzi ľudí a budú roznášať špeciálne certifikáty, ktorými môžete priamo pomôcť deťom s postihnutím. Od 9:00 do 16:30 stretnete na bicykloch mená ako Marián Mitaš, Zuzana Rehák Štefečeková, Roman Pomajbo, Lucia Hablovičová, Nikita Slovák, kapela Polemic či Karin Haydu!
A nejde len o šou! „Minulý rok sme vďaka ľuďom dokázali zabezpečiť 11 špeciálnych zdravotných pomôcok,“ prezradil ambasádor projektu Nikita Slovák. Tento rok je však situácia ešte vážnejšia. „Žiadostí je viac, ako sme čakali. Bez pomoci verejnosti to nepôjde,“ hovorí vedúca projektu Monika Kozelová a vyzýva: objednajte si kuriéra pokojne do práce, domov či na stretnutie do kaviarne a prispejte kúpou certifikátu.
Silný príbeh sa skrýva aj za samotnými certifikátmi. Sú dielom zosnulého výtvarníka Petra Stankoviča, ktorý síce odišiel, no jeho odkaz žije ďalej – jeho diela budú pomáhať Misii ešte niekoľko rokov.
Projekt Misia navyše spustil nový web www.misiapredeti.sk, kde nájdete všetko podstatné – od zoznamu jazdcov až po príbehy detí, ktorým sa pomáha.
A pozor – zapojiť sa môžu aj tí, ktorí nie sú v Bratislave! Stačí napísať mail, vybrať si svojho obľúbenca a organizátori sa vám ozvú.
Chcete zažiť netradičnú návštevu či dokonca minikoncert priamo v kancelárii? Toto je vaša šanca!
Objednávky: 0911 771122, 0911 582504 alebo jazdci@misiapredeti.sk
Pomôžte tým, ktorí to najviac potrebujú. Stačí málo – a môže to znamenať veľa. ❤️
- reklamná správa -