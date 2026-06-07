AKTUÁLNE Smrteľná nehoda pri Svidníku: Na mieste zasahujú všetky zložky! Cesta je neprejazdná

ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK - Krátko po 12. hodine došlo v okrese Svidník, za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu k tragickej dopravnej nehode. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Krátko po 12. hodine došlo v okrese Svidník, za obcou Šarišský Štiavnik v smere na Radomu k tragickej dopravnej nehode.
"Pri zrážke nákladného vozidla a motocykla utrpel 67-ročný motocyklista zranenia, ktorým na mieste podľahol. U vodiča nákladného vozidla bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom," uviedla polícia.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Cesta I/21 je aktuálne úplne neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. Osobná doprava je odkláňaná v obci Stročín smerom na Stropkov a od Giraltoviec smerom na Fijaš.
Medzinárodná nákladná doprava je odkláňaná v obci Lipníky smerom na Vranov nad Topľou. "Žiadame vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a využili vyznačené obchádzkové trasy.Apelujeme na všetkých vodičov motocyklov, štvorkoliek a ďalších vozidiel, aby pri jazde dbali na zvýšenú opatrnosť, prispôsobili jazdu podmienkam a používali ochranné prvky, ktoré môžu v kritických situáciách pomôcť zachrániť život," dodala polícia.