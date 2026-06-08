Obrovská radosť Igora Kmeťa: Utajil tehotenstvo partnerky... Nový prírastok do rodiny!

Igor Kmeťo ml. (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Igor Kmeťo (47) prežíva radostné chvíle. Pred malou chvíľou sa s verejnosťou podelil o tú najkrajšiu správu. Znova sa stal otcom!
Igor Kmeťo mladší prežíva tie najkrajšie chvíle. Narodil sa mu synček. Nikto o tom ani len netušil, nikde neboli o tom ani náznaky, že jeho partnerka, a ktorou žijú v Španielsku, je tehotná. Radostnou novinkou pred malou chvíľou prekvapil všetkých prostredníctvom sociálnej siete.
„Synáčik môj, som šťastný, že si tu s nami. Vitaj na svete Igor Kmeťo," podelil sa s verejnosťou. Ako je z fotografií jasné, narodil sa v Španielsku a partnerka ho priviedla na svet dnes. Srdečne gratulujeme!
(Zdroj: Facebook IK)
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