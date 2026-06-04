MIMORIADNY ONLINE Nočný ukrajinský útok zasiahol Krym: Úrady hovoria o najmenej troch obetiach!

MOSKVA/KYJEV - Pri nočnom ukrajinskom útoku na mesto Simferopol na Ruskom anektovanom Kryme dnes zahynuli najmenej traja ľudia a ďalších sedem utrpelo zranenia. S odvolaním sa na úrady o tom informovali agentúry AFP a Reuters.
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7:22 Ruské ostreľovanie ukrajinského Kramatorska zabilo najmenej troch civilistov a ďalších zranilo. Uviedol to včera popoludní šéf správy Doneckej oblasti Vadym Filaškin, podľa ktorého Rusi zasiahli obytné budovy v meste. Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe s odvolaním sa na úrady uvádza, že ruské útoky v ukrajinskej Doneckej, Chersonskej a Dnepropetrovskej oblasti zabili osem ľudí a desiatky zranili.
„Podľa prvých správ boli pri nepriateľskom útoku na nebytové budovy v Simferopole zabité tri osoby a ďalších sedem bolo zranených,“ napísal na Telegrame Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov. Neupresnil však, o aký druh útoku išlo.
Rusko na príkaz prezidenta Vladimira Putina začalo vo februári 2022 inváziu na susednú Ukrajinu, čím rozpútalo najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny. Podľa odhadov si vyžiadal životy státisícov vojakov a tisícov civilistov vrátane žien a detí. Ukrajina sa agresii bráni s pomocou západných spojencov vlastnými útokmi, ktoré smerujú okrem iného aj na ruskú ropnú infraštruktúru.
Médiá v stredu uviedli, že útok ukrajinského dronu na autobus v meste Jenakijeve v Ruskom okupovanej Doneckej oblasti, ktorý išiel z Moskvy do Simferopolu, si vyžiadal sedem obetí a ďalších 11 zranených. Ďalšie dve obete si vyžiadal iný útok na ruskú Smolenskú oblasť. Takmer 60 ukrajinských dronov v stredu útočilo aj na Petrohrad, pričom zranili niekoľko ľudí a poškodili viacero objektov.