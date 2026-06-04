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VEĽKÉ ZMENY v cestnej premávke: Prísnejšie tresty za rýchlosť, NOVINKY čakajú aj na chodcov či spolujazdcov

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
TASR

BRATISLAVA - Prísnejšie tresty za prekročenie rýchlosti, možnosť otáčať sa na svetelnej križovatke a už žiadne elektokolobežky na chodníkoch. Poslanci odklepli novelu zákona o cestnej premávke. Prinášame vám prehľad najzádsadnejších zmien, ktoré prináša.

Vodiči, ale aj chodci a ostatní účastníci cestnej premávky sa musia pripraviť na výrazné zmen. Jednou z nich je koniec zákazu otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou. "Ide o medzinárodne neštandardné pravidlo, pričom tento zákaz si následne vyžiadal aj vytvorenie možnosti dovoliť v konkrétnej križovatke možnosť otočenia sa (tiež prostredníctvom neštandardných dopravných značiek). Jednoduchšou, zrozumiteľnejšou a logickejšou alternatívou je generálne umožnenie otáčania sa v križovatke s riadenou premávkou (samozrejme za podmienky dodržania všeobecných požiadaviek kladených na vykonanie tohto manévru) s možnosťou miestnej úpravy zakázať otočenie prostredníctvom štandardnej dopravnej značky Zákaz otáčania,“ ozrejmilo ministerstvo vnútra, ktoré za zmenami stojí.

 
 

Novela prináša aj sprísnenie trestov za prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 kilometrov za hodinu a mimo obce o viac ako 60 kilometrov za hodinu. „A to v riadnom konaní o 300 eur (spodná aj horná hranica pokuty) a v blokovom konaní o 250 eur (spodná hranica pokuty), resp. o 200 eur (horná hranica pokuty),“ uvádza sa v úprave. Po novom sa tiež znižuje maximálna rýchlosť jazdy pre vozidlá, ktorým dopravné značenie umožňuje vjazd do pešej zóny, a to na najviac desať kilometrov za hodinu.

Prísnejšie pravidlá aj pre chodcov 

Novinky sa však netýkajú len vodičov. Upravujú sa aj pravidlá pre chodcov pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Chodec podľa novely nebude môcť vstúpiť na priechod náhle a používať telefón a iné obdobné zariadenia takým spôsobom, ktorý znižuje jeho schopnosť sledovať situáciu v cestnej premávke.

Po novom tiež bude v cestnej premávke zakázané používať kolobežky s pomocným motorčekom či elektromotorom, ktorý umožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 kilometrov za hodinu. Jazda na elektrokolobežke po chodníku už nebude možná.

Zároveň sa stanovuje zákaz alkoholu aj pre spolujazdcov v prípade motocyklov alebo viacmiestnych bicykloch vrátane turistických atrakcií ako beerbike. Pre recidivistov sa tiež zavádza povinnosť rehabilitačného programu u dopravného psychológa.

Zmena sa týka aj detí na bicykloch. Po novom budú môcť po chodníku jazdiť cyklisti až do veku 15 rokov.

Policajný zbor tiež bude môcť riešiť prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla širší okruh porušení pravidiel cestnej premávky. Novela prináša i rozdelenie skúšky z odbornej spôsobilosti u žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia. Po novom najskôr žiadateľ absolvuje teoretickú časť, urobí z nej skúšky a až po jej úspešnom absolvovaní bude pokračovať v praktickej časti vodičského kurzu. Zavádza sa tiež podmienka na zápis uchádzača do vodičského kurzu na skupinu B - získanie aspoň nižšieho stredného vzdelania.

Zavádzajú sa i prísnejšie podmienky pre taxislužby a reguluje sa parkovanie v mestách a obciach. Rozširuje sa tiež všeobecný zákaz státia (parkovania) na cestách mimo obce. Po novom sa má vzťahovať aj na cesty označené značkou Hlavná cesta.

Stručný prehľad najdôležitejších zmien:

  • LEPŠIA OCHRANA CHODCOV: Vodiči budú musieť venovať väčšiu pozornosť osobám, ktoré sa zjavne chystajú vstúpiť na priechod. Naďalej však platí, že chodec nesmie vstúpiť do vozovky bez ohľadu na situáciu a musí sledovať premávku.
  • MOBIL NA PRIECHODE: Používanie telefónu spôsobom, ktorý odvádza pozornosť od situácie na ceste, bude na priechode zakázané.
  • ELEKTROKOLOBEŽKY: Jazda na elektrokolobežke po chodníku už nebude možná.
  • OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ: Polícia bude môcť efektívnejšie riešiť širší okruh dopravných priestupkov zachytených technickými prostriedkami.
  • ZMENY PRE BUDÚCICH VODIČOV: Výcvik a skúšky budú jasnejšie rozdelené na teoretickú a praktickú časť.
  • Nový program pre opakovaných porušovateľov pravidiel - cieľom je pomôcť zmeniť nebezpečné návyky vodičov, ktorí sa priestupkov dopúšťajú opakovane.
  • DETI NA BICYKLOCH: Po novom budú môcť po chodníku jazdiť cyklisti až do veku 15 rokov.
  • ALKOHOL U SPOLUJAZDCOV: Nové pravidlo sa bude týkať motocyklov aj viacmiestnych bicyklov vrátane turistických atrakcií typu beerbike.
  • JASNÉ PRAVIDLÁ PRI PARKOVANÍ: Samosprávy získajú pevnejšiu legislatívnu oporu pri jeho regulácii.

 

 

Novela mala pôvodne meniť aj predchádzanie pre nákladné vozidlá na diaľnici. Táto zmena však z definitívne schválenej úpravy vypadla. Rovnako sa nerozširuje pôsobnosť obcí pri tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľov vozidiel, čo sa pôvodne malo. „Na základe súčasného právneho stavu ostane naďalej obciam možnosť využívať objektívnu zodpovednosť len pri parkovaní,“ píše sa v úprave.

Novelu zákona o cestnej premávke schválili poslanci v utorok. Väčšina zmien má nadobudnúť účinnosť od septembra tohto roka.

Viac o téme: Novela zákona o cestnej premávke
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