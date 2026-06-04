Desivá bilancia vojny: Ukrajina hlási tragické následky, útoky si vyžiadali osem životov!

KYJEV - Ruské ostreľovanie ukrajinského Kramatorska zabilo najmenej troch civilistov a ďalších zranilo. Uviedol to včera popoludní šéf správy Doneckej oblasti Vadym Filaškin, podľa ktorého Rusi zasiahli obytné budovy v meste. Stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe s odvolaním sa na úrady uvádza, že ruské útoky v ukrajinskej Doneckej, Chersonskej a Dnepropetrovskej oblasti zabili osem ľudí a desiatky zranili.
Podľa oblastnej prokuratúry včera ruská armáda útokmi na Chersonskú oblasť zabila päť ľudí a ďalších 19 zranila. O nových ruských úderoch informovalo ukrajinské mesto Dnipro, ktoré včera držalo deň smútku za 16 zabitých pri ruskom útoku v noci na utorok. Podľa popoludňajšieho hlásenia šéfa Dnepropetrovskej oblasti včera ruské útoky v ním spravovanom regióne zranili osem ľudí.
Moskvou dosadené úrady v Rusmi okupovanej časti Doneckej oblasti medzitým podľa BBC uviedli, že počet obetí útoku ukrajinského dronu na autobus v obci Jenakijeve vzrástol zo siedmich na osem. Desať ľudí podľa nich utrpelo zranenia. O ďalších civilných obetiach nepriateľských útokov obe strany informovali už skôr počas dňa. Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii piaty rok.