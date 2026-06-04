ROZHOVOR Kandidát na primátora Winkler: Sú úseky, kde by som v Bratislave na bicykli nešiel

BRATISLAVA - Cyklotrás sa v Bratislave stavia podľa neho málo a ešte aj tam, kde sa postavia, sú kontroverzné. Priznáva, že na niektorých úsekoch v Bratislave má na bicykli strach a po iných by nikdy nešiel. S tým, ako sú dnes nastavené pravidlá parkovacej politiky v Bratislave, nie je stotožnený a má niekoľko riešení na zlepšenie. Sľubuje, že ak vyhrá voľby, vráti 15-minútový lístok a nezvýši poplatky za MHD. O tom, ako vyriešiť parkovanie v Bratislave, čo by urobil s cyklopruhom na Vajanského nábreží ale aj o zadlžovaní mesta za súčasného vedenia sme sa rozprávali s kandidátom na primátora Bratislavy MARTINOM WINKLEROM.
Viackrát ste upozornili, že za súčasného vedenia narástli dlhy mestských firiem o takmer 230 miliónov eur, konkrétne vo firmách BVS, DPB a Technické siete. Aké dopady má takéto zadlženie pre obyvateľov?
- Upozornil som na to a aj na minulom zastupiteľstve som hovoril, že sú tri mestské firmy, ktoré sú veľmi výrazne zadlžené – Technické siete, ktoré sa starajú o osvetlenie, majú dlh 13 miliónov eur. Mne sa páči, že sa za tie peniaze nakúpia nové svetlá, LED-ky, ktoré budú kvalitnejšie, nebude ich treba servisovať a budú mať nižšiu spotrebu elektriny. Je to fajn. Ale je tam ten dlh, ku ktorému sa hneď vrátim. DPB sa za 5,5 roka zadĺžil o 70 miliónov eur a to aj napriek tomu, že sa výrazne zvýšili náklady na cestovné, čo mi príde zvláštne, lebo keď zvýšite poplatok, tak sa vám nezvýšia náklady, len máte vyšší príjem do kasy. BVS zvýšila dlh o 130 miliónov eur. DPB je stopercentne a Technické siete sú výrazne závislé od rozpočtu mesta. To znamená, že to zaplatí mesto, teda Bratislavčania. A je zaujímavé, že tieto dlhy sa nijako neprejavujú v dlhu mesta. Čiže mesto si zobralo dlhy a úvery na mestské firmy, takýmto spôsobom obišlo rozpočtové pravidlá a tvári sa, že znižuje dlh, no ten dlh výrazne narastá, ale pod mestskými firmami, ktoré bude musieť mesto a teda Bratislavčania zaplatiť. Je to hra s číslami a veľké zavádzanie.
Idú tieto peniaze na to, čo reálne Bratislavčanom pomáha, alebo je otáznik aj nad tým, ako sú využívané?
- Osvetlenie je fajn, s tým som stotožnený. Nakupujú sa za to nejaké nové dopravné prostriedky, čo je tiež fajn. Otázka ale je, za akú cenu a či si to môžeme dovoliť a či sa prikrývame takou perinou, na akú máme. V DPB je dnes 505 autobusov a podľa papierov sa ich denne vypravuje 283, to znamená, že 222 ich zostáva v depe. Z tých 222 autobusov je veľa vo veľmi dobrom stave, možno majú nejakú malú poruchu, no my ich neopravujeme, hrdzavejú tam a namiesto toho kupujeme pred voľbami nové, ktorými sa dá krásne pochváliť, ale keby sme boli efektívni, tak tie 2- až 3-ročné autobusy, ktoré sú moderné, by sme mohli opraviť za menej peňazí. Ale to sa nedeje a mne sa takéto praktiky nepáčia.
Primátor siahol na 30 % rezervného fondu, ktorý má slúžiť na nepredvídateľné udalosti. Tento krok bol zo strany viacerých poslancov kritizovaný. Vy sám ste to na mestskom zastupiteľstve prirovnali k hospodáreniu na úrovni prírodnej katastrofy. Prečo je taký problém, že sa tieto peniaze presunuli na iný účel?
- Rezervný fond už z povahy svojho názvu je rezerva na nejaké nepredvídateľné udalosti ako potopa, požiar, nebodaj zemetrasenie. Zbierajú sa tam peniaze z rozpočtu, ktoré majú slúžiť v prípade tejto nepredvídateľnej udalosti, ktorá sa môže stať– veď povodne sú v Bratislave pravidelne a tie škody treba sanovať. Matúš Vallo vyrobil dlh mesta a spláca ho napríklad aj tak, že zoberie z rezervného fondu 5 miliónov eur a nehanbí sa povýšiť svoje správanie na prírodnú katastrofu. Peniaze, ktoré majú byť použité na sanovanie katastrofy použije na splatenie dlhu mesta. Príde mi to nesprávne a zlé.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Či by ako primátor vrátil späť 15-minútový lístok
- Ako vníma situáciu okolo autobusovej stanice na Nivách
- Či sa bojí jazdiť po Bratislave na bicykli
- Z ktorých metropol by si naše hlavné mesto malo brať príklad
Viac vo VIDEOROZHOVORE: