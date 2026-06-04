Danko ide opäť do boja o primátorskú stoličku: Verí schopnostiam svojho 19-členného tímu ľudí

POPRAD - Dlhoročný primátor Popradu a kandidát na ďalšie funkčné obdobie Anton Danko oznámil svoju kandidatúru do nadchádzajúcich komunálnych volieb. Ako sám uviedol, po prvýkrát za svoju politickú kariéru nejde do volebného súboja sám, ale spolu s tímom kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva.
„Chcem vám povedať, že dnešný deň je pre mňa taký zvláštny, možno môžem povedať aj výnimočný, pretože prvýkrát, a to už idem viac-menej siedmykrát kandidovať na post primátora mesta, nekandidujem ako sólohráč, ale spolu so mnou je tu tím 19 ľudí a spolu sa budeme uchádzať o dôveru Popradčanov,“ vyhlásil Danko vo videu, ktorým vedie svoju volebnú kampaň.
Aktuálny primátor predstavil skupinu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých označil za ľudí rôznych profesií a životných skúseností. Podľa jeho slov ich spája predovšetkým záujem o mesto a jeho ďalší rozvoj. „Sú to ľudia rôznych profesií, s rôznymi životnými príbehmi, sú to vzdelaní a slušní ľudia a spája nás to najdôležitejšie – záujem o mesto Poprad a záujem o jeho rozvoj,“ povedal.
Danko zároveň zdôraznil, že členovia jeho tímu nevystupujú pod hlavičkou žiadnej politickej strany. Práve apolitickosť považuje za jednu z hlavných charakteristík zoskupenia. „My sme všetci apolitickí, nikto z nás nie je v žiadnej politickej strane a ja by som to tak obrazne povedal, že našou politickou stranou sú ľudia a mesto Poprad, to je naša politická strana,“ uviedol kandidát na primátora.
Podľa jeho slov je cieľom tímu získať dostatočnú podporu voličov, aby mohli pokračovať v projektoch a ďalšom rozvoji mesta. „Verím, že veľká väčšina z týchto skvelých ľudí sa dostane za poslancov a budeme môcť posúvať Poprad opäť ďalej a ďalej,“ dodal.