Zelenskyj prosí Trumpa o pomoc: Ukrajine kriticky chýbajú rakety Patriot

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v liste svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi a Kongresu Spojených štátov naliehavo požiadal o dodanie ďalších rakiet Patriot na protivzdušnú obranu. Ukrajina ich má kritický nedostatok v situácii, keď Rusko zosilnelo útokmi na Kyjev a ďalšími údermi hrozí. Novinárov o tom dnes informovali tlačové agentúry AFP a Reuters. Ukrajina sa piatym rokom bráni ruskej vojenskej invázii.
"Pokiaľ ide o obranu proti (ruským) raketám, spoliehame sa na našich priateľov," píše Zelenskyj v liste, z ktorého citoval server Kyiv Independent. "Pokiaľ ide o obranu proti balistickým raketám, spoliehame sa takmer výlučne na Spojené štáty," dodal.
Ukrajinská protiraketová obrana sa spolieha takmer výlučne na strely Patriot, ktoré vyrábajú Spojené štáty. Veľké množstvo sa ich ale spotrebovalo za vojny, ktorú na konci februára začali Spojené štáty a Izrael útokom na Irán. Ukrajinskí predstavitelia sa teraz podľa Kyiv Independent obávajú, že obmedzený počet patriotov a ďalších západných zbraní môže spôsobiť ťažkosti pri odievaní ďalším útokom, ktorými hrozí Rusko.
Ukrajinská veľvyslankyňa v Spojených štátoch Olha Stefanišynová odovzdala podľa nemenovaného predstaviteľa prezidentov list Bielemu domu, predsedovi Snemovne reprezentantov Mikeovi Johnsonovi a ďalším členom Kongresu, napísal Kyiv Independent. List podľa serveru tiež odráža rastúce obavy Kyjeva ohľadom ťažkostí so zabezpečovaním zbraní prostredníctvom programu PURL, v ktorom alianční spojenci financujú nákupy amerických zbraní pre Ukrajinu.
"Súčasné tempo dodávok prostredníctvom programu PURL už nezodpovedá realite nebezpečenstvu, ktorému čelíme," uvádza sa v liste. Ten apeluje na dodávky rakiet Patriot PAC-3 a ďalších zbraní ako "životne dôležitého nástroja ochrany pred ruským terorom".
Rusko minulý týždeň v noci na nedeľu vyslalo proti Ukrajine 600 dronov a 90 rakiet a striel s plochou dráhou letu, vrátane hypersonickej rakety stredného doletu Orešnik. Rusko vzápätí pohrozilo ďalšími rozsiahlymi útokmi na Kyjev.
"Musíme konať rýchlo, musíme konať efektívne. Je dôležité, aby Amerika počula Ukrajinu," uviedol o liste Zelenskyj vo večernom prejave na sociálnych sieťach. Kyjev si podľa neho uvedomuje, že je teraz značná pozornosť zameraná na vojnu proti Iránu, je ale nevyhnutné zastaviť aj veľmi krvavú vojnu v Európe. "Kým sa Rusko spolieha na rakety, jeho záujem o diplomaciu nie je skutočný. Musíme to napraviť. A to môžeme s Amerikou," zdôraznil.