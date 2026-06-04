Bývalá misska skončila na liečení: Alkohol sa podpísal na jej vzhľade!

PRAHA - Niekdajšia finalistka Miss opäť bojuje s vážnymi problémami. Po náročnom období poznačenom rozchodom a psychickými ťažkosťami sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc. Tentoraz otvorene priznala závislosť od alkoholu, ktorá sa podľa jej slov začala výrazne prejavovať aj na jej vzhľade.
Niekdajšia finalistka súťaže krásy a účastníčka prvej série reality šou Bachelor Daniela Hájková prechádza náročným životným obdobím. Hoci sa po televíznej skúsenosti dostala do povedomia verejnosti, jej osobný život v posledných rokoch sprevádzali viaceré ťažké skúšky. Po neúspešnom hľadaní lásky v šou našla partnera mimo televíznych kamier a ich vzťah sa dokonca posunul až k zásnubám. Veľké plány do budúcnosti sa však napokon rozplynuli. Následne sa na čas odmlčala na sociálnych sieťach, no dôvodom nebolo obyčajné stiahnutie sa z verejného priestoru.
Bojovala so psychickými problémami, ktoré ju priviedli až do Psychiatrickej nemocnice v Bohniciach. O svojich pocitoch vtedy hovorila otvorene. „Skončila som v Bohniciach a brala som to ako svoje najväčšie životné zlyhanie. Tvrdá realita – mala som na výber: všetko vzdať alebo si všetko získať späť. Všetko na mňa doľahlo. Najradšej by som podpísala reverz a odišla domov. Povedala som si však, že ešte zostanem a uvidím… Nie som tu predsa za trest, ale z vlastnej vôle. Som bojovníčka a tuším, že práve tu je pre mňa správne bojisko. Nálada hore-dole, ale nikam neutečiem. Buď–alebo.“
Po ukončení liečby sa snažila vrátiť do bežného života. Na verejnosti pôsobila spokojne a začiatkom roka prekvapila novým vzťahom. Po jej boku sa objavila žena, o ktorej hovorila s veľkou náklonnosťou. Zdalo sa, že Daniela našla nový začiatok. Nedávno však oznámila ďalšiu vážnu životnú výzvu. Svojim fanúšikom prezradila, že opäť nastupuje na liečenie do Bohníc. Tentoraz sa rozhodla postaviť problému s alkoholom.