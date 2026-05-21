Fico nevidí v EÚ podporu pre Merzov návrh urobiť z Ukrajiny pridruženého člena

BRATISLAVA/BERLÍN - V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol vo štvrtok premiér SR Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merza. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút „pridruženého člena“ Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva.
„Buď niekoho zoberieme do Európskej únie, alebo nezoberieme,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Fico. Ako dodal, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek - nielen Ukrajiny - musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Fico hovorí, že v súčasnosti by iné krajiny mali vstúpiť do EÚ, a to Čierna Hora, Albánsko a Srbsko. „Tieto tri krajiny treba pustiť do Európskej únie čo najrýchlejšie,“ podotkol. Premiér uviedol, že Merzov list adresovaný predstaviteľom EÚ s príslušným návrhom síce zatiaľ nečítal, domnieva sa však, že v rámci Únie nemá podporu.
Plán, ktorý Merz prvýkrát predostrel minulý mesiac, by ukrajinskému lídrovi umožnil účasť na summitoch bloku, avšak bez možnosti hlasovať. Kyjev by mal svojho zástupcu na najvyššej úrovni v exekutíve Únie, teda v Európskej komisii (EK), ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Z návrhu, ktorý Merz načrtol v liste adresovanom predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Antoniovi Costovi, vyplýva, že na Ukrajinu by sa vzťahovala doložka o vzájomnej pomoci spoločenstva a krajina by mohla čerpať prostriedky z určitých častí rozpočtu EÚ.
Merzov plán môže naraziť na skepticizmus
Kyjev sa snaží urýchliť svoje úsilie o vstup do 27-člennej Európskej únie v čase, keď odoláva ruskej invázii, pripomína agentúra AFP. Napredovanie v tomto procese blokoval maďarský expremiér Viktor Orbán, no jeho koniec vo funkcii predsedu vlády oživil nádeje Ukrajiny, že by sa mohla posunúť vpred.
Merzov plán však môže naraziť na skepticizmus zo strany ostatných partnerov v EÚ, konštatuje AFP. Kyjev sa usiluje udržať dynamiku smerujúcu k vstupu do Únie a obáva sa, že s navrhovanými prechodnými riešeniami uviazne na „polceste“, dodáva agentúra. Nemecký kancelár napriek tomu trvá na tom, aby sa Ukrajina stala „plnoprávnym členom“, a vyzval na okamžité otvorenie „všetkých vyjednávacích kapitol“.