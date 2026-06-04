Minister Huliak: Veterné parky sa na Slovensku stavať nebudú, krajina ich nepotrebuje

BRATISLAVA – Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak sa ostro postavil proti výstavbe veterných parkov na Slovensku. Tvrdí, že krajina ich nepotrebuje a na slovenskom vidieku sa podľa neho žiadne veterné turbíny točiť nebudú. Svoje stanovisko prezentoval ako súčasť plnenia programových záväzkov svojej strany.
„Veterné parky sa na Slovensku stavať nebudú. Napĺňame program strany Vidieka – voda, pôda, les, ako sme sľúbili, a žiadne veterné turbíny sa na slovenskom vidieku točiť nebudú,“ vyhlásil Huliak.
Minister argumentuje tým, že Slovensko disponuje dostatočnými zdrojmi elektrickej energie aj bez využívania veternej energie. Poukázal najmä na jadrové elektrárne a vodné zdroje.
„Máme atómové elektrárne, máme desiatky veľkých a stovky malých vodných elektrární. Veterné parky Slovensko skutočne nepotrebuje,“ zdôraznil.
Téma výstavby veterných parkov vyvoláva na Slovensku dlhodobo diskusie. Kým ich podporovatelia hovoria o potrebe rozvoja obnoviteľných zdrojov energie a znižovania závislosti od fosílnych palív, odporcovia upozorňujú na možné zásahy do krajiny, životného prostredia či kvality života obyvateľov v dotknutých regiónoch.
Huliak sa vo svojom vystúpení venoval aj ďalším opatreniam, ktoré podľa neho vláda presadila. Vyzdvihol zachovanie rekreačných a športových poukazov, proti ktorých zrušeniu sa podľa jeho slov rezort zásadne postavil. „Výsledkom je, že zostanú zachované. Rekreačné poukazy využívajú stovky tisíc ľudí a sú významným prínosom pre cestovný ruch na Slovensku,“ povedal minister.
Zároveň oznámil aj finančnú podporu pre športové prostredie. Na podporu trénerov basketbalu, volejbalu, hádzanej a vodného póla má smerovať 600-tisíc eur. „Som rád, že sa nám darí napĺňať sľub, že dáme viac peňazí priamo klubom, trénerom a športovcom a menej športovým zväzom. Budeme v tom naďalej pokračovať,“ dodal Huliak.