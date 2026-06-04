Slávna speváčka ako svetová modelka: Wau, z jej postavy odpadnete!

LOS ANGELES - Megan Thee Stallion opäť rozžiarila reflektory, tentoraz nie na hudobnom pódiu, ale na móle. Slávna speváčka predviedla svoju vlastnú kolekciu plaviek a fanúšikom vyrazila dych nielen odvážnymi modelmi, ale aj dokonalou postavou!
Ukázala sa v inom svetle! Americká hviezda Megan Thee Stallion počas prestížneho podujatia Miami Swim Week na seba strhla všetku pozornosť. Objavila sa totiž na móle. Nie v štýlových outfitoch, ale rovno v odvážnych plavkových modeloch z vlastnej kolekcie. Sebavedomá raperka predviedla svoju vyšportovanú postavu v extravagantných jednodielnych plavkách s výraznými farebnými motívmi, ktoré zvýrazňovali jej krivky.
Návštevníkov módnej šou zaujali aj rafinované detaily a moderné strihy, ktoré patria k hlavným trendom tohtoročnej letnej sezóny. Na podujatí oficiálne predstavila novú kolekciu plaviek pod vlastnou značkou Hot Girl Summer. Jej cieľom bolo vytvoriť modely, v ktorých sa budú ženy cítiť atraktívne.
Pre známu hviezdu má tento projekt aj osobný rozmer. Kolekcia sa dostala do predaja v obchodnej sieti Walmart, ku ktorej má speváčka blízky vzťah už od detstva. Priznala, že možnosť vidieť svoje vlastné produkty v predajniach, kde kedysi sama nakupovala, považuje za jeden zo splnených snov. Megan je známa tým, že sa rada ukazuje. Z jej postavičky musí byť nejeden chlap namäkko!
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