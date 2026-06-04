Štvrtok4. jún 2026, meniny má Lenka, zajtra Laura

NATO sa pripravuje na útok Ruska v Európe: TÁTO pevnosť tvorí strategickú líniu, prebehlo tu cvičenie 13 krajín!

NATO posilňuje obranu na ostrove Gotland v Baltskom mori
NATO posilňuje obranu na ostrove Gotland v Baltskom mori (Zdroj: X/MAKS 26/Isaac, Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

GOTLAND – Po ruskej invázii na Ukrajinu začali podnikať bezpečnostné opatrenia viaceré európske krajiny. Do dnešného dňa sa členmi Severoatlantickej aliancie (NATO) stali dvaja severania v poradí Švédsko a Fínsko. A práve v tomto regióne Európy prebieha v súčasnosti posilňovanie frontovej línie. Švédi dokonca opevňujú strategicky významný ostrov v Baltskom mori.

Po invázii Ruskej federácie na Ukrajinu, ktorej navyše poskytlo pomoc aj Bielorusko, sa rapídne zmenila bezpečnostná situácia v Európe. Pobaltské štáty či Poľsko posilňujú východnú hranicu NATO, zatiaľ čo Švédsko, ako najnovší člen Aliancie, buduje opevnenie na severe. V oboch prípadoch narastajú obavy, že Rusko bude postupovať od Ukrajiny ďalej na západ a sever Európy. 

Okrem toho visí vo vzduchu aj čoraz väčšia nedôvera v Spojené štáty. Európski lídri sa už nespoliehajú na to, že Washington im príde na pomoc v prípade ruskej agresie. 

K útoku by mohlo dôjsť kedykoľvek 

Švédsko považuje za jeden z najdôležitejších strategických bodov ostrov Gotland v Baltskom mori. Ten leží len zhruba 300 km od ruskej vojenskej enklávy Kaliningrad. Ako píše Politico, z ostrovu Gotland má opäť vyrásť vojenská pevnosť.  Len minulý týždeň sa na ostrove prebehlo vôbec prvé vojenské cvičenie NATO. Zúčastnilo sa ho 18-tisíc vojakov 13 členských krajín. Cieľom bola príprava a reakcia na možný ruský útok. 

"Mohlo by dôjsť k tomu kedykoľvek," vyjadril svoje znepokojenie náčelník švédskej obrany Michael Claesson s tým, že je "nutné okrem iného reagovať aj na ruské hybridné útoky, ktoré nedosahujú úroveň plnohodnotnej vojny".

Na vojenskom cvičení boli prítomné fínske stíhačky F-18, holandské vrtuľníky Apache a kanadskí, dánski, nórski, britskí a americkí (len 300) vojaci. 

"Keď sa nachádzate v situácii, kde panuje veľká neistota ohľadom záväzkov USA, zvyšuje sa riziko, že Moskva to využije ako príležitosť na dosiahnutie svojich cieľov (vojenskou silou). Jedna z možností pre Moskvu by bola vysadenie vojakov z obchodnej lode, pričom by Rusi rušili rádiové spojenie," uviedla Anna Wieslanderová z Atlantic Council pre severnú Európu. 

Výhodná poloha pre letecké a námorné misie 

Experti zdôraznili, že kto kontroluje ostrov Goltland, má pod kontrolou aj veľkú časť Baltského mora. V priebehu histórie niekoľkokrát menil majiteľa. Patril Dánom, Švédom a krátko aj Rusom. Jeho poloha je výhodná pre riadenie leteckých operácií v celom regióne.

Stíhačky, ktoré vzlietnu z Gotlandu, sú schopné priletieť do všetkých troch pobaltských krajín (Litva, Lotyšsko, Estónsko) len v priebehu niekoľkých minút, alebo zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. Ostrovu sa preto zvykne hovoriť aj "nepotopiteľná lietadlová loď". 

Keby sa ostrova zmocnili Rusi a vybudovali tam protilietadlové systémy, mohlo by blokovať lode a lietadlá, ktoré zásobujú pobaltské štáty. Pokiaľ si NATO ostrov udrží, zamedzí Rusku prístup do Baltského mora. 

Švédi investovali do infraštruktúry a militarizácie ostrova viac ako 200 miliónov eur. Okrem vybudovania systémov protivzdušnej obrany sem Štokholm poslal obrnené vozidlá CV90 a tanky Leopard 2. 

"Na ostrove sa v súčasnosti nachádza 4 500 vojakov. Do roka sa k nim pripojí najmenej ďalších 3-tisíc a očakáva sa aj príchod delostreleckých jednotiek. Do dvoch rokov budeme mať aj nové systémy protivzdušnej obrany IRIS-T," priblížil veliteľ gotlandského pluku Andreas Gustafsson.

NATO nemôže vyčkávať 

Cvičenie tiež zdôraznilo novú éru masových útokov dronov. V tejto oblasti si Ukrajinci a Rusi ďaleko pred NATO. Švédske jednotky museli trikrát reštartovať časť cvičenia po tom, čo v simulovanom boji len 17 ukrajinských vojakov zničilo ich jednotky pomocou dronov. Švédi sa majú pripravovať na všetky možné scenáre ruského útoku od nedostatku energie cez blokády.

"Nemali by sme sedieť so založenými rukami a čakať, kým sa Rusku podarí dosiahnuť určitú úroveň bojaschopnosti. Musíme byť stále v strehu a pripravení. Kľúčové je nenechať Moskvu prevziať iniciatívu," povedal na záver náčelník Švédskej obrany Claesson. 

Viac o téme: BezpečnosťCvičenieOstrovPrípravaStratégiaZbrojenieNATOŠvédskoGotlandBaltské moreEurópa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

NATO potvrdilo, čo si
NATO potvrdilo, čo si všetci mysleli: Dron, ktorý zasiahol Rumunsko, bol ruský!
Zahraničné
Boris Pistorius
Nemecký minister vyzval členov NATO: Ide o posilnenie armád pre neistotu vo vzťahoch s USA
Zahraničné
Ruský prezident Vladimir Putin
Desivé varovanie európskych ministrov: Sú pripravení riskovať! Putin môže naozaj zaútočiť na NATO
Zahraničné
Donald Trump
Pomsta Trumpa za Irán: Európa je v šoku! USA chcú radikálne znížiť podporu NATO
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Adela zostala ako obarená! Futbalista Weiss jej to nedaroval: Otec prišiel o flek trénera kvôli tebe!
Adela zostala ako obarená! Futbalista Weiss jej to nedaroval: Otec prišiel o flek trénera kvôli tebe!
Prominenti
Tréner ženskej hádzanej J. Beňadik po prehre s Tureckom: Nemôžeme byť spokojní
Tréner ženskej hádzanej J. Beňadik po prehre s Tureckom: Nemôžeme byť spokojní
Hádzaná
V stredu odštartovali Dni mesta Prešov a Trojičný jarmok
V stredu odštartovali Dni mesta Prešov a Trojičný jarmok
Správy

Domáce správy

FOTO ROZHOVOR Kandidát na primátora
ROZHOVOR Kandidát na primátora Winkler: Sú úseky, kde by som v Bratislave na bicykli nešiel
Domáce
V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Na snímke mobilná aplikácia
Aplikácia eDoklady je plne funkčná, technický problém odstránili
Domáce
HRÔZA NA ŽELEZNICI: Muž si ľahol na koľajnice, rušňovodič nemal šancu zrážke zabrániť! Mrazivé detaily
HRÔZA NA ŽELEZNICI: Muž si ľahol na koľajnice, rušňovodič nemal šancu zrážke zabrániť! Mrazivé detaily
Bratislava

Zahraničné

FOTO NATO posilňuje obranu na
NATO sa pripravuje na útok Ruska v Európe: TÁTO pevnosť tvorí strategickú líniu, prebehlo tu cvičenie 13 krajín!
Zahraničné
FOTO V Maďarsku varujú pred
V Maďarsku varujú pred MEDVEĎOM... Tesne za našimi hranicami! Šelmu videl turista, našli sa aj stopy
Zahraničné
DESIVÁ VRAŽDA len deň
DESIVÁ VRAŽDA len deň po svadbe: Manžel ŽAŠKRTIL vlastnú družku! Nezvládal príliš veľa sexu
Zahraničné
Péter Magyar
Dosiahli sme dohodu s Kyjevom o menšinových právach tamojších Maďarov, tvrdí Magyar
Zahraničné

Prominenti

Vladimír Weiss ml. v
Adela zostala ako obarená! Futbalista Weiss jej to nedaroval: Otec prišiel o flek trénera kvôli tebe
Domáci prominenti
Bozky a sex pred
Bozky a sex pred kamerou a potom: Herečku z Oteckov zbalil o 16 rokov starší kolega!
Osobnosti
Kristína Krajčírová
Bývalá miss Krajčírová vo zvodnej premene: Ukázala sa ako moderná morská panna... ale hore bez!
Domáci prominenti
Kylie Jenner
Ružová od hlavy po päty: Kylie Jenner rozpálila pláž v miniatúrnych bikinách. To telo musíte vidieť!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Preč s pyžamom! Odborníci
Preč s pyžamom! Odborníci radia: Pre TOTO by ste mali spať častejšie nahí
Zaujímavosti
FOTO Nález, aký sa nevidí
Nález, aký sa nevidí každý deň: FOTO V zemi objavili pozostatok z doby ľadovej!
Zaujímavosti
Táto nečakaná aktivita zrejme
Táto nečakaná aktivita zrejme predlžuje život a chráni mozog: Vedci hovoria o prekvapivom účinku!
vysetrenie.sk
Nemôžete zaspať? Odborník odhalil
Nemôžete zaspať? Odborník odhalil chyby, ktoré robíme každý večer pred spaním
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Rodičovské dôchodky čakajú dôležité novinky: Štát chce vyriešiť problémy z praxe!
Rodičovské dôchodky čakajú dôležité novinky: Štát chce vyriešiť problémy z praxe!
Novinka z dlho očakávaného úseku diaľnice pri Ružomberku: Diaľničiari avizujú kolaudáciu už čoskoro! (foto)
Novinka z dlho očakávaného úseku diaľnice pri Ružomberku: Diaľničiari avizujú kolaudáciu už čoskoro! (foto)
Analytik rozobral vládny balíček na drobné: Veľké očakávania narazili na tvrdú realitu!
Analytik rozobral vládny balíček na drobné: Veľké očakávania narazili na tvrdú realitu!
Káva zlacnela takmer o tretinu: Analytik prezradil, či sa to prejaví aj v obchodoch
Káva zlacnela takmer o tretinu: Analytik prezradil, či sa to prejaví aj v obchodoch

Šport

Tvrdé zúčtovanie po neúspechu: Slovensko prišlo o trénera, zväz reaguje na veľké sklamanie
Tvrdé zúčtovanie po neúspechu: Slovensko prišlo o trénera, zväz reaguje na veľké sklamanie
Malý futbal
Slováci budú prikovaní pri televízoroch: Emmu Zapletalovú čaká ďalší veľký večer
Slováci budú prikovaní pri televízoroch: Emmu Zapletalovú čaká ďalší veľký večer
Diamantová liga
FOTO Po škandále si napravil chuť: Kapitán si vzal krásnu dcéru legendy Manchestru United
FOTO Po škandále si napravil chuť: Kapitán si vzal krásnu dcéru legendy Manchestru United
Anglicko
VIDEO Životný úspech pre Cobolliho aj Arnaldiho! Po skreči Berrettiniho zažijú prvé semifinále
VIDEO Životný úspech pre Cobolliho aj Arnaldiho! Po skreči Berrettiniho zažijú prvé semifinále
Roland Garros

Auto-moto

Auto na sneh aj na piesok. Do hôr i k moru. Hlavne rýchlo, hlavne nenápadne
Auto na sneh aj na piesok. Do hôr i k moru. Hlavne rýchlo, hlavne nenápadne
Zaujímavosti
TEST: Mitsubishi Outlander - nový, väčší, silnejší, prémiovejší
TEST: Mitsubishi Outlander - nový, väčší, silnejší, prémiovejší
Klasické testy
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
Klasické testy
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava

Kariéra a motivácia

Nevyplatil vám zamestnávateľ mzdu? Takto sa k svojim peniazom dostanete aj bez súdu
Nevyplatil vám zamestnávateľ mzdu? Takto sa k svojim peniazom dostanete aj bez súdu
Mzda
O pár dní začnú platiť nové pravidlá: Na tieto povinnosti by zamestnávatelia nemali zabudnúť
O pár dní začnú platiť nové pravidlá: Na tieto povinnosti by zamestnávatelia nemali zabudnúť
Pre zamestnávateľov
Stačia vám 4 minúty: Vďaka tomuto rannému rituálu bude váš deň úspešnejší
Stačia vám 4 minúty: Vďaka tomuto rannému rituálu bude váš deň úspešnejší
Motivácia a inšpirácia
Firmy veria v lepšie časy, zamestnanci zažívajú opak. Čo sa dnes deje na trhu práce?
Firmy veria v lepšie časy, zamestnanci zažívajú opak. Čo sa dnes deje na trhu práce?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

V hlavnej úlohe jahody: 25 najlepších receptov na svieže letné dezerty.
V hlavnej úlohe jahody: 25 najlepších receptov na svieže letné dezerty.
Lahodný jogurtový koláč: Jahody len naukladám na cesto a zasypem mrveničkou.
Lahodný jogurtový koláč: Jahody len naukladám na cesto a zasypem mrveničkou.
Dokonalé domáce bazové cukríky: Medovo-citrusová explózia
Dokonalé domáce bazové cukríky: Medovo-citrusová explózia
Rady a tipy
Toto je najsviežejší jahodový zákusok na letné oslavy!
Toto je najsviežejší jahodový zákusok na letné oslavy!
Ovocné dezerty

Technológie

Ukrajina dostane stíhačky Gripen, ktoré vznikli zo strachu pred ruskou inváziou. Švédsko k nim môže pridať aj jednu z najlepších rakiet vzduch-vzduch
Ukrajina dostane stíhačky Gripen, ktoré vznikli zo strachu pred ruskou inváziou. Švédsko k nim môže pridať aj jednu z najlepších rakiet vzduch-vzduch
Armádne technológie
Ötzi nie je len obyčajná múmia z ľadu. Vedci v jeho tele našli mikrosvet, ktorý prežil viac než 5 000 rokov
Ötzi nie je len obyčajná múmia z ľadu. Vedci v jeho tele našli mikrosvet, ktorý prežil viac než 5 000 rokov
História
Tvoj Android dostane veľkú várku nových funkcií. Google v rámci Android Dropu pridáva tieto novinky
Tvoj Android dostane veľkú várku nových funkcií. Google v rámci Android Dropu pridáva tieto novinky
Android
Microsoft navrhol nový hardvér postavený na Androide. Nie je to telefón, tablet ani nič, čo by si čakal
Microsoft navrhol nový hardvér postavený na Androide. Nie je to telefón, tablet ani nič, čo by si čakal
Android

Bývanie

Začali ste už s letnením rastlín? Takto to urobíte správne a izbovky sa odvďačia lepším zdravím aj odolnosťou
Začali ste už s letnením rastlín? Takto to urobíte správne a izbovky sa odvďačia lepším zdravím aj odolnosťou
Architekt už vtedy vedel, čo robí. Jeho byt má 77 rokov, no navrhol ho tak dobre, že môže ísť príkladom i dnes
Architekt už vtedy vedel, čo robí. Jeho byt má 77 rokov, no navrhol ho tak dobre, že môže ísť príkladom i dnes
Stačia aj jednoduché zmeny a hneď to vyzerá vkusne. 6 úprav dizajnu, ktoré pomôžu zlepšiť celý dojem z obývačky
Stačia aj jednoduché zmeny a hneď to vyzerá vkusne. 6 úprav dizajnu, ktoré pomôžu zlepšiť celý dojem z obývačky
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie

Pre kutilov

TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
Okrasná záhrada
Poznáte Šittov rez? Urobte ho na marhuliach v júni a budúci rok vám kvety nezničia jarné mrazy
Poznáte Šittov rez? Urobte ho na marhuliach v júni a budúci rok vám kvety nezničia jarné mrazy
Zelenina a ovocie
Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Strop napadnutý hnilobou nezatepľujte! Majitelia chalúp robia pred letom obrovskú chybu
Zateplenie
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy mu ležali pri nohách: Krátko pred svadbou si stanovil jednu požiadavku v sexe, ktorú som musela plniť každý deň
Partnerské vzťahy
Ženy mu ležali pri nohách: Krátko pred svadbou si stanovil jednu požiadavku v sexe, ktorú som musela plniť každý deň
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
ROZHOVOR Kandidát na primátora
Domáce
ROZHOVOR Kandidát na primátora Winkler: Sú úseky, kde by som v Bratislave na bicykli nešiel
NATO posilňuje obranu na
Zahraničné
NATO sa pripravuje na útok Ruska v Európe: TÁTO pevnosť tvorí strategickú líniu, prebehlo tu cvičenie 13 krajín!
V Maďarsku varujú pred
Zahraničné
V Maďarsku varujú pred MEDVEĎOM... Tesne za našimi hranicami! Šelmu videl turista, našli sa aj stopy
DESIVÁ VRAŽDA len deň
Zahraničné
DESIVÁ VRAŽDA len deň po svadbe: Manžel ŽAŠKRTIL vlastnú družku! Nezvládal príliš veľa sexu

Ďalšie zo Zoznamu