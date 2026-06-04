NATO sa pripravuje na útok Ruska v Európe: TÁTO pevnosť tvorí strategickú líniu, prebehlo tu cvičenie 13 krajín!

GOTLAND – Po ruskej invázii na Ukrajinu začali podnikať bezpečnostné opatrenia viaceré európske krajiny. Do dnešného dňa sa členmi Severoatlantickej aliancie (NATO) stali dvaja severania v poradí Švédsko a Fínsko. A práve v tomto regióne Európy prebieha v súčasnosti posilňovanie frontovej línie. Švédi dokonca opevňujú strategicky významný ostrov v Baltskom mori.
Po invázii Ruskej federácie na Ukrajinu, ktorej navyše poskytlo pomoc aj Bielorusko, sa rapídne zmenila bezpečnostná situácia v Európe. Pobaltské štáty či Poľsko posilňujú východnú hranicu NATO, zatiaľ čo Švédsko, ako najnovší člen Aliancie, buduje opevnenie na severe. V oboch prípadoch narastajú obavy, že Rusko bude postupovať od Ukrajiny ďalej na západ a sever Európy.
Okrem toho visí vo vzduchu aj čoraz väčšia nedôvera v Spojené štáty. Európski lídri sa už nespoliehajú na to, že Washington im príde na pomoc v prípade ruskej agresie.
K útoku by mohlo dôjsť kedykoľvek
Švédsko považuje za jeden z najdôležitejších strategických bodov ostrov Gotland v Baltskom mori. Ten leží len zhruba 300 km od ruskej vojenskej enklávy Kaliningrad. Ako píše Politico, z ostrovu Gotland má opäť vyrásť vojenská pevnosť. Len minulý týždeň sa na ostrove prebehlo vôbec prvé vojenské cvičenie NATO. Zúčastnilo sa ho 18-tisíc vojakov 13 členských krajín. Cieľom bola príprava a reakcia na možný ruský útok.
"Mohlo by dôjsť k tomu kedykoľvek," vyjadril svoje znepokojenie náčelník švédskej obrany Michael Claesson s tým, že je "nutné okrem iného reagovať aj na ruské hybridné útoky, ktoré nedosahujú úroveň plnohodnotnej vojny".
Na vojenskom cvičení boli prítomné fínske stíhačky F-18, holandské vrtuľníky Apache a kanadskí, dánski, nórski, britskí a americkí (len 300) vojaci.
"Keď sa nachádzate v situácii, kde panuje veľká neistota ohľadom záväzkov USA, zvyšuje sa riziko, že Moskva to využije ako príležitosť na dosiahnutie svojich cieľov (vojenskou silou). Jedna z možností pre Moskvu by bola vysadenie vojakov z obchodnej lode, pričom by Rusi rušili rádiové spojenie," uviedla Anna Wieslanderová z Atlantic Council pre severnú Európu.
Výhodná poloha pre letecké a námorné misie
Experti zdôraznili, že kto kontroluje ostrov Goltland, má pod kontrolou aj veľkú časť Baltského mora. V priebehu histórie niekoľkokrát menil majiteľa. Patril Dánom, Švédom a krátko aj Rusom. Jeho poloha je výhodná pre riadenie leteckých operácií v celom regióne.
Stíhačky, ktoré vzlietnu z Gotlandu, sú schopné priletieť do všetkých troch pobaltských krajín (Litva, Lotyšsko, Estónsko) len v priebehu niekoľkých minút, alebo zasiahnuť ciele hlboko na území Ruska. Ostrovu sa preto zvykne hovoriť aj "nepotopiteľná lietadlová loď".
Keby sa ostrova zmocnili Rusi a vybudovali tam protilietadlové systémy, mohlo by blokovať lode a lietadlá, ktoré zásobujú pobaltské štáty. Pokiaľ si NATO ostrov udrží, zamedzí Rusku prístup do Baltského mora.
Švédi investovali do infraštruktúry a militarizácie ostrova viac ako 200 miliónov eur. Okrem vybudovania systémov protivzdušnej obrany sem Štokholm poslal obrnené vozidlá CV90 a tanky Leopard 2.
"Na ostrove sa v súčasnosti nachádza 4 500 vojakov. Do roka sa k nim pripojí najmenej ďalších 3-tisíc a očakáva sa aj príchod delostreleckých jednotiek. Do dvoch rokov budeme mať aj nové systémy protivzdušnej obrany IRIS-T," priblížil veliteľ gotlandského pluku Andreas Gustafsson.
NATO nemôže vyčkávať
Cvičenie tiež zdôraznilo novú éru masových útokov dronov. V tejto oblasti si Ukrajinci a Rusi ďaleko pred NATO. Švédske jednotky museli trikrát reštartovať časť cvičenia po tom, čo v simulovanom boji len 17 ukrajinských vojakov zničilo ich jednotky pomocou dronov. Švédi sa majú pripravovať na všetky možné scenáre ruského útoku od nedostatku energie cez blokády.
"Nemali by sme sedieť so založenými rukami a čakať, kým sa Rusku podarí dosiahnuť určitú úroveň bojaschopnosti. Musíme byť stále v strehu a pripravení. Kľúčové je nenechať Moskvu prevziať iniciatívu," povedal na záver náčelník Švédskej obrany Claesson.