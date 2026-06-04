Adela zostala ako obarená! Futbalista Weiss jej to nedaroval: Otec prišiel o flek trénera kvôli tebe!

BRATISLAVA - V šou ADELA trochu inak padla veta, ktorá vyvolala rozruch. Futbalista Vladimír Weiss ml., ktorý je najnovšie hosťom, totiž Adele Vinczeovej pripomenul návštevu jeho otca, futbalového trénera Vladimíra Weissa st. spred rokov a následne dodal poznámku, ktorá ju zaskočila. Adela reagovala prekvapene.
Vladimír Weiss starší je aktuálne na lavičke slovenskej futbalovej reprezentácie. Najúspešnejší tréner v histórii samostatného Slovenska sa do funkcie vrátil po štrnástich rokoch, keď ho v polovici mája schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Na reprezentačnej lavičke nahradil Francesca Calzonu a už v utorok absolvoval svoj prvý zápas po návrate. Jeho prvé pôsobenie pri národnom tíme sa skončilo začiatkom roka 2012. Dôvodom bol neúspech v kvalifikácii na EURO 2012, po ktorom sa so zväzom dohodol na ukončení spolupráce. Weiss pritom doviedol Slovensko na historické majstrovstvá sveta 2010 a do osemfinále šampionátu v Juhoafrickej republike.
V talkšou ADELA trochu inak sa tentoraz objaví jeho syn, futbalista Vladimír Weiss ml., ktorý sa v úvode postaral o moment, na ktorý sa v štúdiu len tak nezabudne. Hneď na začiatku totiž spomenul svojho otca a jeho dávnejšiu návštevu u Adely Vinczeovej. Následne pridal poznámku, ktorá moderátorku viditeľne zaskočila. „Otec môj ťa pozdravuje a že keď bol naposledy takto u teba, to bolo asi pätnásť rokov dozadu. Dva dni na to ho vyhodili z roboty. Dúfam, že ma nečaká to isté,“ povedal Weiss ml. priamo v relácii. Adela Vinczeová reagovala okamžite prekvapene: „Čo som urobila?“ Futbalista ju však rýchlo upokojil a situáciu otočil do žartu. „Nie, nie, vôbec. On povedal niečo. Mne sa zdá, že on vtedy rozprával o svojom reprezentačnom plate,“ dodal s úsmevom, čím sa napätie v štúdiu rýchlo uvoľnilo. Či práve toto bolo hlavným dôvodom jeho prepustenia z postu hlavného trénera reprezentácie, dnes už zostáva otáznikom.
Jedno je však isté – Weissovci majú na Adeline kreslo zjavne silné spomienky. Zatiaľ čo otec pred rokmi po návšteve v šou prišiel o reprezentačnú lavičku, syn si z nej odniesol najmä úsmevnú epizódu. Plnú verziu rozhovoru nájdu predplatitelia na platformách Herohero a Youtube. Skrátená verzia rozhovoru je dostupná zadarmo na YouTube a fanúšikovia Adely si rozhovor môžu vypočuť aj v podcastovej podobe. Viac informácií o projekte Adela trochu inak nájdete na webe trochuinak.com
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