Prímerie v Gaze sa otriasa: Po izraelských útokoch hlásia mŕtvych aj desiatky zranených

GAZA - Pri izraelských náletoch na mesto Gaza dnes nad ránom zahynulo najmenej osem ľudí a najmenej ďalších 15 osôb utrpelo zranenia, napísala s odvolaním sa na úrady agentúra AFP. Izrael v Pásme Gazy vykonáva útoky takmer denne napriek prímeriu uzavretému na jeseň.
Päť ľudí zahynulo pri útokoch na bytové domy v severozápadnej časti Gazy a dve osoby v juhozápadnej časti mesta. Jeden človek zahynul aj pri nálete na dom v utečeneckom tábore Šatí na západe Gazy.
Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra 2023 po tom, ako ozbrojenci z teroristického hnutia Hamas a jeho spojenci pri útoku na juhu Izraela zabili približne 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli. Izrael 27. októbra spustil rozsiahlu vojenskú ofenzívu, pri ktorej podľa miestnych úradov zabil v Gaze najmenej 72 800 Palestínčanov. Prímerie medzi Hamasom a Izraelom platí od vlaňajšieho 10. októbra, obe strany sa však navzájom obviňujú z jeho porušovania. Odvtedy bolo pri izraelských útokoch podľa ministerstva zdravotníctva spadajúceho pod Hamas zabitých vyše 900 ľudí.
V prvej fáze prímeria došlo k prepusteniu posledných unesených izraelských rukojemníkov z Gazy výmenou za Palestínčanov zadržiavaných Izraelom. Prechod do druhej fázy, ktorá mala viesť k odzbrojeniu Hamasu a postupnému stiahnutiu izraelskej armády, sa však podľa AFP zdá byť úplne zablokovaný. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu minulý štvrtok nariadil armáde, aby ignorovala podmienky októbrového prímeria a prevzala kontrolu nad 70 percentami Pásma Gazy. Izrael doteraz ovláda 60 percent tohto palestínskeho územia.