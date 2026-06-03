Nález, aký sa nevidí každý deň: FOTO V zemi objavili pozostatok z doby ľadovej!

ŠURANY - Archeologický výskum v pripravovanom strategickom projekte Šurany Industrial Park priniesol nový objav. Pri strojovom hĺbení manipulačnej jamy archeológovia v hĺbke približne 220 centimetrov objavili fragment mamutieho kla. Nájdená časť má dĺžku približne 80 až 100 centimetrov a hrúbku osem až desať centimetrov. Podľa odborníkov z Archeologického ústavu SAV možno nález predbežne datovať do obdobia približne 12.000 rokov pred naším letopočtom, informovala štátna spoločnosť MH Invest.
Fragment patrí vyhynutému druhu mamuta srstnatého (Mammuthus primigenius), ktorý obýval Euráziu počas pleistocénu (staršie štvrtohory) až do začiatku holocénu (najmladšia geologická epocha obdobia štvrtohôr, ktorá sa začala koncom poslednej doby ľadovej). Ide tak o pozostatok jedného z posledných druhov mamutov.
Nález nesúvisí s doposiaľ skúmanými archeologickými kontextmi, keďže sa nachádzal v pôvodných pleistocénnych sedimentoch. Objavená časť kla sa v súčasnosti stabilizuje a konzervuje v laboratóriách Archeologického ústavu SAV v Nitre. Následne bude podrobne analyzovaná v spolupráci s odborníkmi na kvartérnu geológiu.
Nálezy pozostatkov mamutov nie sú na západnom Slovensku ojedinelé. V minulosti boli objavené aj v širšom okolí, napríklad v obciach Beša a Salka. Mamutie zuby sa našli aj v okolí Nitry a v regióne dolného Považia.
Výskum sa začal ešte minulý rok
Archeologický výskum v lokalite budúceho strategického priemyselného parku sa začal v marci 2025 a naďalej pokračuje. Doposiaľ bolo na území identifikovaných osem areálov s archeologickými objektmi z obdobia praveku, včasnej doby dejinnej až po stredovek. Vedúci výskumného tímu označili za jednu z archeologicky najzaujímavejších, ale zároveň aj najnáročnejších lokalít rozsiahle pohrebisko, v ktorom sa prelínajú pozostatky troch rôznych kultúr - zo staršej doby bronzovej, z laténskeho obdobia a obdobia avarského kaganátu.
Terénny výskum predstavuje prvú fázu komplexného procesu, ktorý pokračuje v laboratóriách a nadväzujúcich vedeckých projektoch. Archeobotanické, zoologické a antropologické analýzy sa realizujú prednostne v domácich laboratóriách. Špecializované vzorky sa zasielajú aj do zahraničia, napríklad na rádiouhlíkové datovanie do Poľska alebo na genetické analýzy do Viedne.
Sprístupnili rozsiahlu posterovú výstavu
Od konca mája spoločnosť MH Invest v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sprístupnila rozsiahlu posterovú výstavu, ktorá detailne približuje doterajšie výsledky stále prebiehajúceho veľkoplošného archeologického výskumu v lokalite budúceho strategického priemyselného parku Šurany Industrial Park. Výstava je dlhodobo voľne prístupná verejnosti v budove synagógy, ktorá je sídlom Mestského múzea v Šuranoch.
Výskum financuje spoločnosť MH Invest, realizujú ho odborníci z Archeologického ústavu SAV. Všetky nálezy sa od momentu objavenia stávajú majetkom štátu a sú dôsledne evidované a dokumentované v súlade s platnou legislatívou. Krajský pamiatkový úrad v Nitre zároveň nad priebehom výskumu vykonáva priebežný štátny pamiatkový dohľad.