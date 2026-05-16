Desivé varovanie experta: Po skončení vojny na Ukrajine nebude pokoj! Európe hrozí obrovské nebezpečenstvo

KYJEV - Koniec vojny na Ukrajine nemusí automaticky priniesť pokoj. Podľa predstaviteľa agentúry Frontex hrozí, že po utíchnutí bojov sa Európa stretne s novou bezpečnostnou krízou – masívnym pašovaním zbraní a rozmachom čierneho trhu.
Aj prípadný mier na Ukrajina môže podľa bezpečnostných expertov priniesť nové riziká pre celú Európu. Varovanie prišlo od zástupcu vedenia európskej pohraničnej agentúry Frontex, ktorý upozorňuje na možné masové šírenie zbraní z územia Ukrajiny po skončení konfliktu.
Námestník riaditeľa Frontexu Lars Gerdes v rozhovore pre denník Welt povedal, že Európa by sa po vojne mohla ocitnúť pred novou formou ohrozenia.
Po vojne vraj môžu nasledovať pašerácke trasy
Gerdes upozornil, že po skončení bojov zostane na Ukrajine obrovské množstvo zbraní, munície a výbušnín. Časť z nich by sa podľa neho mohla dostať na čierny trh a následne putovať do krajín Európskej únie.
Najväčšie obavy sa týkajú najmä ľahkých zbraní a nábojov, ktoré po vojne už nemusia byť na Ukrajine potrebné v takom rozsahu ako počas bojov.
„Môže dôjsť k rozsiahlemu pašovaniu zbraní. Pre Európu by to predstavovalo veľké nebezpečenstvo,“ varoval predstaviteľ Frontexu.
Podľa neho už dnes existujú prípady nelegálneho obchodu so zbraňami pochádzajúcimi z ukrajinských zásob. Po skončení vojny však očakáva výrazne väčšie operácie organizovaných skupín.
Európa podobný problém zažila
Portál Politico pripomenul, že podobná situácia nastala v Európe už po rozpade Juhoslávie v 90. rokoch.
Po vojnách na Balkáne sa podľa expertov dostali vojenské zásoby do rúk zločineckých skupín. Na čiernom trhu sa následne objavovali samopaly, granáty či ďalšia armádna technika, ktorá sa šírila naprieč Európou.
Bezpečnostné zložky sa obávajú, že po vojne na Ukrajine by sa mohol scenár zopakovať v ešte väčšom rozsahu.
Frontex posilňuje hranice
Frontex preto už počas vojny posilnil svoju prítomnosť na západných hraniciach Ukrajiny a pripravuje sa na možné riziká spojené s povojnovým obdobím.
„Pripravujeme sa na to od začiatku vojny. Keď príde mier, v krajine zostane veľké množstvo zbraní, munície a výbušnín, ale aj ľudí, ktorí budú potrebovať peniaze,“ upozornil Gerdes.
Podľa expertov môže práve kombinácia ekonomických problémov, vojnových zásob a organizovaného zločinu vytvoriť po skončení konfliktu mimoriadne nebezpečné prostredie.