Srbsko sa nevzdáva vzťahov s Moskvou: Vučič poprel správy o zrušení víz pre Rusov

Na snímke prezident Srbskej republiky Aleksandar Vučič počas tlačovej konferencie v Paláci Srbska v Belehrade v Srbsku. (Zdroj: FOTO TASR - Martin Medňanský)
BELEHRAD - Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok poprel správy o tom, že sa Belehrad chystá ukončiť bezvízový styk s Ruskom. Nič také podľa neho vláda nemá v pláne. Informuje agentúra Tanjug a portál Politico.

Na možné ukončenie bezvízového styku medzi Srbskom a Ruskom upozornili ruský exilový portál Moscow Times a ďalšie médiá. Odvolávali sa na vyjadrenia predsedu výboru srbského parlamentu pre otázky diaspóry Dragana Stanojeviča v rozhovore pre ruský denník Izvestija. Stanojevič vyhlásil, že o takomto kroku diskutujú v súvislosti so vstupom do Európskej únie. Upozornil zároveň, že vstup Srbska do EÚ je záležitosťou vzdialenej budúcnosti a predčasné zrušenie bezvízového režimu s Ruskom by mohlo zasiahnuť ekonomiku krajiny.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok v reakcii varoval Belehrad, že v prípade zrušenia bezvízového styku bude Moskva reagovať recipročne. Ruský veľvyslanec v Belehrade Alexander Botsan-Charčenko zdôraznil, že dohoda o bezvízovom styku je pre Srbsko naďalej veľmi výhodná.

„O niečom takom počujem prvýkrát,“ povedal Vučič v relácii televízie TV Prva. Srbský líder uviedol, že osobne kontaktoval predsedníčku Národného zhromaždenia Anu Brnabičovú, aby sa opýtal, či sa podobná iniciatíva nedostala do legislatívneho procesu. „Obávam sa, že veľa ľudí pred voľbami očakáva podporu od Ruskej federácie a potom sa pokúsia o Srbsku hovoriť len to najhoršie. Nebolo by to prvýkrát,“ povedal Vučič, podľa ktorého takéto rozhodnutie určite nebude prijaté.

