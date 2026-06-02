Robert Kaliňák čelí ďalšiemu pokusu o odvolanie: Odvolávať ho majú v stredu

BRATISLAVA- Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali o návrhu na odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD) z funkcie rokovať v stredu (3. 6.). Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) na stredu o 13.15 h totiž zvolal mimoriadnu schôdzu k tomuto bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu.
Odvolávanie iniciovalo opozičné KDH. Ministrovi vyčíta zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove. Spolu s ďalšími opozičnými stranami upozorňovali na to, že výstavba sa predraží a predĺži. Minister by za to podľa nich mal niesť zodpovednosť. Kaliňák ich kritiku odmietol. Hovoril o účelovosti.
Poslanci za koaličný Smer-SD nevidia dôvod na otvorenie schôdze. Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) na utorkovej tlačovej konferencii podotkol, že si nemyslí, že tvrdenia KDH sú založené na objektívnej realite. Odmietol, aby sa dopredu vytváral akýsi obraz predraženosti. „Ak nejaký stavebník, zmluvný partner ministerstva obrany, zlyhal z hľadiska kvality svojej práce, tak medzi nimi je nejaká stavebná zmluva. Tá zrejme rieši aj nedostatky pri kvalite stavby a kto ich nahradí. Takže ja nepochybujem, že štát si takúto škodu bude vymáhať,“ podotkol.