Panika v Európe: Rusko môže falšovať signál GPS nad jej územím! Civilná doprava je v ohrození

VILNIUS - Navigácia, na ktorú sa denne spoliehajú milióny ľudí, sa podľa Litvy stáva terčom čoraz intenzívnejších zásahov z Ruska. Vilnius upozorňuje, že Moskva výrazne rozšírila systémy schopné vysielať falošné GPS údaje, čo už zasahuje dopravu, mobilné siete aj leteckú prevádzku v niekoľkých európskych krajinách.
Ruská Kaliningradská oblasť, nachádzajúca sa medzi Poľskom a Litvou, sa podľa litovských úradov mení na významné centrum elektronického boja. Práve odtiaľ majú byť vysielané signály, ktoré zámerne narúšajú alebo falšujú údaje globálneho navigačného systému GPS.
Na problém upozornila agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov litovského regulačného úradu pre komunikácie.
Z troch zariadení ich vraj vznikli desiatky
Podľa zástupcu šéfa úradu Dariusa Kuliešiusa Rusko v poslednom období výrazne rozšírilo technické kapacity určené na takzvaný GPS spoofing. Ide o technológiu, ktorá prijímačom podsúva falošné údaje o polohe a môže ich presvedčiť, že sa nachádzajú na úplne inom mieste.
Kým začiatkom roka 2025 mali ruské sily podľa litovských odhadov využívať len niekoľko takýchto zariadení, dnes ich má byť v Kaliningradskej oblasti už niekoľkonásobne viac.
Kým na začiatku roka 2025 evidovala Litva v Kaliningradskej oblasti len tri antény určené na vysielanie falošných GPS signálov, v súčasnosti ich má byť podľa jej odhadov už 36.
„Rušenie, ktoré bolo spočiatku sporadické, sa postupne zmenilo na trvalý a systematický problém,“ uviedol Kuliešius podľa Reuters.
Dosah siaha stovky kilometrov za hranice
Litovské úrady tvrdia, že účinky týchto systémov nemožno vnímať len ako lokálny problém pri ruských hraniciach.
Podľa ich odhadov môžu falošné GPS signály zasahovať územie v okruhu približne 450 kilometrov od Kaliningradu. To znamená, že ich vplyv môže pociťovať nielen Litva a Poľsko, ale aj Estónsko, Lotyšsko, časti Fínska a Švédska, Bielorusko či rozsiahle oblasti Baltského mora.
Niektoré moderné vojenské navigačné systémy sú síce vybavené špeciálnymi technológiami, ktoré dokážu podobné manipulácie odhaliť, civilná infraštruktúra je však zraniteľnejšia.
Problémy pociťujú aj bežní obyvatelia
Narušenie GPS už podľa Litvy nepredstavuje iba vojenskú otázku.
V oblastiach blízko Kaliningradu sa objavujú problémy s kvalitou mobilných sietí a výpadky služieb, ktoré využívajú lokalizačné údaje. Najvýraznejšie sa to podľa miestnych úradov prejavuje v čase, keď Ukrajina podniká dronové útoky na ruské územie.
Kuliešius upozornil, že v litovskom prístavnom meste Klaipėda sa počas takýchto udalostí stáva, že prestanú správne fungovať online systémy sledovania autobusov. Cestujúci tak nevidia aktuálnu polohu spojov ani presné časy ich príchodov, pretože celý systém závisí od GPS údajov.
S komplikáciami sa stretávajú aj piloti
Rušenie navigácie sa podľa Reuters opakovane prejavilo aj v leteckej doprave.
Najčastejšie sa s problémami stretávajú posádky lietadiel lietajúcich nad Pobaltím a severnou Európou. Navigačné komplikácie však zaznamenali aj lety prevážajúce významných politických predstaviteľov.
Len nedávno musela posádka lietadla s britským ministrom obrany Johnom Healeym počas návratu z Estónska prejsť na záložné navigačné systémy.
Podobné incidenty boli zaznamenané aj počas letu španielskej ministerky obrany Margarity Roblesovej. Problémy s navigáciou v blízkosti Kaliningradu v minulosti hlásila aj posádka lietadla prevážajúceho predsedníčku Ursulu von der Leyenovú.
Moskva obvinenia odmieta
Podľa litovských predstaviteľov začali byť podobné incidenty výraznejšie po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022. Ešte intenzívnejšie sa mali objavovať po samite NATO vo Vilniuse v roku 2023.
Ruská strana však obvinenia dlhodobo odmieta. Moskva tvrdí, že ide o súčasť kampane, ktorou sa európske krajiny snažia poškodzovať jej povesť.
Napriek tomu viaceré štáty v regióne upozorňujú, že narastajúce rušenie navigačných systémov sa stáva čoraz vážnejším bezpečnostným problémom s dopadmi ďaleko za hranicami Ruska.