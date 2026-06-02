Vážne zdravotné problémy markizáckeho moderátora: Obmedzujú ho aj v práci!

BRATISLAVA - Hviezda markizáckeho Počasia Vratko Sirági bol neprehliadnuteľným hosťom baletného predstavenia Vták ohnivák. Hoci v nablýskanej spoločnosti pútal pohľady prítomných dám svojím bezchybným vzhľadom, v zákulisí vyšiel von s poriadne prekvapivým priznaním.
Hoci Vratko priznal, že nepatrí medzi expertov, ktorí by mali baletnú terminológiu v malíčku, toto umenie si ho hneď získalo. „Nerozumiem baletu, som divák laik. Ale musím povedať, že to, čo sa mi páči na modernom balete je, že človek nemusí možno úplne všetkému rozumieť. Veľmi veľa navníma a nacíti cez hudbu, emócie a tým, že je to celé také expresívnejšie. Takže ja si odnášam opäť silný zážitok,“ rozplýval sa nad predstavením moderátor, ktorý však dokázal, že tanec mu vôbec nie je cudzí.
Koniec-koncov, predviedol to v úspešnej šou Let's Dance, kde to dotiahol poriadne ďaleko. „To je pravda, keď treba, tak tancu rozumiem,“ zasmial sa sexi fešák. Vratko už dokonca hviezdil aj v muzikáli, no na otázku, či by sa upísal čistému baletu, keby prišla lukratívna ponuka, reagoval rázne. „História môjho mena hovorí, že náhody sa dejú neuveriteľne a dostanú ma k veciam, o ktorých by som ani nesníval... Ale balet? Už cítim, že aj môj pohybový aparát má svoje rezervy,“ zhodnotil známy moderátor.
To by však na Vratka povedal zrejme málokto, keďže sa na sociálnych sieťach pravidelne pýši neskutočne vymakaným telom a tehličkami na bruchu. „To už ide ruka v ruke... Vo fitku som viac doma, ale čo sa týka umeleckých druhov tanca, tam mám obrovský rešpekt.“
Témou predstavenia Vták ohnivák je túžba po slobode a snaha zbaviť sa skostnatelých názorov. Na otázku, či sa aj Vratko cíti vo svojom živote slobodne, odpovedal bez váhania. „Určite! Ja sa snažím byť k ľuďom maximálne úprimný a autentický. Vyjadrovať a hovoriť veci presne tak, ako ich cítim. Dúfam a verím, že mi to ostane,“ uzavrel. A keď už bola reč o úprimnosti, boli sme zvedaví, čo nové sa aktuálne deje v súkromí tohto sexi moderátora...
