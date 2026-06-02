Šok v Kremli: Stačilo prerieknutie a prebudili sa znova špekulácie! Putin má dvojníka

MOSKVA - Nezvyčajný moment počas stretnutia v Kremli opäť oživil jednu z najznámejších konšpiračných teórií o ruskom prezidentovi. Pozornosť vyvolalo jediné oslovenie, ktoré podľa niektorých pozorovateľov nemalo zaznieť.
Špekulácie o tom, že Vladimir Putin pri niektorých verejných vystúpeniach údajne využíva dvojníkov, sa objavujú už dlhé roky. Hoci Moskva takéto tvrdenia opakovane odmieta, nová epizóda z Kremľa poskytla priaznivcom tejto teórie ďalší argument.
Tentoraz sa do centra pozornosti dostal ruský vicepremiér Dmitrij Patrušev, ktorý počas oficiálneho rokovania údajne oslovil prezidenta iným menom.
Neobvyklé oslovenie počas rokovania
Incident sa odohral počas stretnutia venovaného každoročnej sejbe poľnohospodárskych plodín v Rusku.
Podľa videa, o ktorom informovali britské médiá, mal Patrušev začať svoju prezentáciu slovami, ktoré niektorí poslucháči interpretovali ako oslovenie „Pal Lajč“. Podľa špekulácií by mohlo ísť o prezývku spájanú s menom Pavel Nikolajevič.
Po krátkom úvode vicepremiér pokračoval v prezentácii pripravených materiálov.
Zaujímavosťou je, že oficiálny prepis stretnutia zverejnený Kremľom bol následne upravený. V konečnej verzii sa uvádza, že Patrušev prezidenta oslovil štandardne ako Vladimira Vladimiroviča Putina.
Konšpirátori hovoria o ďalšom dôkaze
Neobvyklá situácia okamžite vyvolala reakcie na sociálnych sieťach a v prostredí autorov konšpiračných teórií.
Telegramový kanál General SVR, ktorý už dlhší čas tvrdí, že Putin zomrel v októbri 2023 a bol nahradený dvojníkmi, označil Patruševov prešľap za ďalší dôkaz svojej teórie.
Podľa autorov kanála mal vicepremiér údajne neúmyselne vysloviť meno osoby, ktorá mala prezidenta zastupovať.
Pre tieto tvrdenia však neexistujú žiadne nezávisle overené dôkazy.
Existuje aj oveľa jednoduchšie vysvetlenie
Nie všetci však v neobvyklom oslovení vidia senzáciu.
Ruský denník Kommersant upozornil, že môže ísť o obyčajný jazykový prešľap alebo dôsledok pracovného vyčerpania. „Zdá sa, že nikto nevie vysvetliť, čo sa vlastne stalo. Možno bol jednoducho preťažený,“ napísal denník.
Podobné situácie sa pritom v minulosti objavili už viackrát.
Putinovo meno si pomýlili aj predtým
Nejde o prvý prípad, keď niekto pri verejnom vystúpení nesprávne oslovil ruského prezidenta.
V roku 2023 sa podobnej chyby dopustil aj patriarcha Kirill, ktorý pri oslovení ruského prezidenta použil nesprávne otcovské meno.
Aj vtedy sa okamžite objavili špekulácie o zdravotnom stave prezidenta či o údajných dvojníkoch, no žiadna z nich nebola potvrdená.
Teóriu o využívaní dvojníkov v minulosti spomínali aj predstavitelia ukrajinskej vojenskej rozviedky.
Čo na to povedal samotný Putin?
Samotný Vladimir Putin sa k téme vyjadril už pred niekoľkými rokmi.
Podľa britskej stanice LBC priznal, že začiatkom 21. storočia mu bezpečnostné zložky navrhli využívanie dvojníkov z bezpečnostných dôvodov.
Ruský prezident však tvrdí, že takúto možnosť odmietol.
Napriek tomu sa fámy o údajných dvojníkoch pravidelne vracajú a každá podobná situácia ich opäť dostáva do centra pozornosti.