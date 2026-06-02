Obchodnú ulicu v Bratislave zobudili plamene: Oheň zachvátil stánok odstavený pri budove

BRATISLAVA - V utorok skoro ráno došlo k požiaru pojazdného stánku odstaveného pri objekte na Obchodnej ulici v Bratislave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
V čase príchodu hasičov sa na mieste už nachádzali policajné hliadky. „Po vymedzení miesta zásahu príslušníci Hasičského a záchranného zboru zlikvidovali požiar pomocou hasebného prúdu za použitia autonómnych dýchacích prístrojov a termokamery. Súčasne ochladzovali okolitý porast a strom nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti požiaru,“ ozrejmili hasiči.
Počas zásahu bol pojazdný stánok stálou službou hotela odpojený od elektrickej energie. Hasiči následne násilne otvorili dvere vozidla, rozobrali časť jeho konštrukcie a opláštenia a zlikvidovali všetky skryté ohniská požiaru.