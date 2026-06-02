Muž si nedal povedať: Na políciu sa vykašľal a spustil AKČNÚ naháňačku, museli naňho namieriť ZBRAŇ!

BRNO - Nebezpečná naháňačka sa odohrala v uliciach českého Brna. Vodič Mercedesu ignoroval dopravné predpisy, následne nerešpektoval výzvy mestskej polície na zastavenie a drzosť zakončil tým, že aj polícii sa pokúsil ujsť. Strážnici ho napokon zadržali až po tom, čo vytiahli služobnú zbraň.
Prípad sa odohral ešte na jar, keď hliadka dopravnej jednotky mestskej polície spozorovala vodiča, ktorý na frekventovanej križovatke pri brnianskej Zvonařke prešiel na červenú. Podľa strážnikov mal na reakciu niekoľko sekúnd, napriek tomu však dopravné svetelné značenie vedome ignoroval.
Bod zlomu, polícii sa vzdal až po vytiahnutí a namierení služobnej zbrane
O dve križovatky ďalej sa ho hliadka pokúsila zastaviť. Muž však namiesto odstavenia vozidla čiastočne vyšiel na chodník, obišiel kolónu čakajúcich áut a začal policajtom unikať. V tom momente sa začala dramatická naháňačka.
"Strážnici ho obozretne nasledovali až do chvíle, keď v Komárove vošiel do slepej ulice, narýchlo vystúpil z auta a rozbehol sa smerom ku skateparku. Na opakované zákonné výzvy nijako nereagoval, preto ho hliadka dobehla a pod hrozbou namierenej služobnej zbrane spacifikovala," uviedol hovorca brnianskych strážnikov Jakub Ghanem.
Vodič mal zákaz šoférovať
Po zadržaní vyšlo najavo, že 27-ročný muž z okresu Brno vôbec nemal sedieť za volantom. Platil mu totiž zákaz šoférovania až do roku 2027. Prípad si následne prevzala štátna polícia. Podľa jej hovorcu Pavla Švába je muž podozrivý z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vykázania.
Okrem toho sa mal dopustiť aj viacerých priestupkov. "Konkrétne ide o neuposlúchnutie výzvy a tiež o to, že v stanovenej lehote neprepísal vozidlo na nového majiteľa," doplnil Šváb. Muž tak bude musieť vysvetľovať nielen svoju riskantnú jazdu a útek pred políciou, ale aj porušenie zákazu vedenia motorových vozidiel.