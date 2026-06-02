Eurokomisia by mohla nový balík protiruských sankcií predstaviť budúci týždeň

BRUSEL - Európska komisia by mohla predstaviť v poradí 21. balík protiruských sankcií na budúci týždeň, informoval v utorok magazín Politico. Nové sankcie sa majú zamerať na ruské príjmy z ropy, banky a tzv. tieňovú flotilu.
Tlak EÚ na Moskvu rastie
Navrhovaný balík podľa Politica svedčí o tom, že Brusel zintenzívňuje snahu o vyvíjanie tlaku na Moskvu namiesto toho, aby sa usiloval o mierové rokovania. Niektorí európski lídri medzičasom vyzývajú, aby EÚ vymenovala svojho osobitného vyslanca pre rozhovory s Ruskom. Podľa jedného predstaviteľa by ale takýto krok v tejto fáze mohol pokusy o zvýšenie tlaku na Rusku podkopať, a to práve v čase, keď sa Ukrajine darí obracať priebeh vojny vo svoj prospech. V Únii vraj prevláda názor, že Ukrajina by mohla byť po lete v silnejšej pozícii.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v máji avizovala, že chystaný 21. balík protiruských sankcií bude cieliť na ruský vojensko-priemyselný komplex. Členské štáty EÚ tiež mohli predkladať návrhy týkajúce sa ruskej tzv. tieňovej flotily.
Ropné opatrenia a cenový strop
Kľúčovou navrhovanou súčasťou balíka je podľa Politico stanovenie cenového stropu pre ruskú ropu. Ten súčasný má vypršať toto leto a bez prijatia ďalších opatrení sa bude automaticky zvyšovať. Zafixovanie cien by Moskvu pripravilo o vyššie príjmy spôsobené rastom svetových cien tejto suroviny. Podľa diplomatov je nepravdepodobné, že EÚ do 21. balíka zahrnie úplný zákaz dovozu ruskej ropy a obmedzenia na jej prepravu.
Na sankčný zoznam EÚ by však údajne mohol byť zaradený patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill. Predchádzajúci pokus o uvalenie sankcií na neho zablokovalo Maďarsko, kde však po nedávnych voľbách došlo k zmene vlády. EÚ by taktiež mohla pristúpiť k zavedeniu sankcií na ruské ropné spoločnosti Lukoil a Rosnefť a uvaliť nové sankcie na plavidlá z ruskej tzv. tieňovej flotily a súvisiace služby.