Model odhalil najväčšie červené vlajky na zoznamkách: Tieto fotografie vás môžu pripraviť o šancu na rande

LONDÝN - Myslíte si, že čím viac sexi fotiek na profil pridáte, tým väčší úspech budete mať? Nový prieskum ukázal pravý opak. Odborník na zoznamovanie prezradil, ktoré fotografie ľudí okamžite odradia a prečo sú dnes atraktívnejšie úplne iné veci.

Výber profilovej fotografie na zoznamke môže rozhodnúť o tom, či dostanete desiatky správ alebo zostanete bez povšimnutia. Hoci si mnohí myslia, že najväčší úspech majú vyzývavé zábery a dokonale upravené fotografie, realita je podľa odborníkov oveľa zložitejšia.

Nový prieskum medzi používateľmi zoznamovacích aplikácií ukázal, že až štyria z desiatich ľudí považujú zle urobené „thirst traps“ – teda fotografie vytvorené s cieľom pôsobiť čo najviac sexi – za odpudzujúce, píše The Sun.

Medzi najväčšie chyby patria silné filtre, nadmerné úpravy fotografií alebo snímky, na ktorých človeku poriadne nevidno tvár. Práve to mnohí používatelia označili za výraznú červenú vlajku.

Podľa bývalého ragbistu a modela Keegana Hirsta, ktorý sa venuje aj poradenstvu v oblasti sebavedomia, dnes ľudia nehľadajú len atraktívny vzhľad. Oveľa viac ich zaujíma autenticita.

„Najlepšie fotografie nie sú tie, ktoré sa príliš snažia. Ukazujú osobnosť, energiu a nechávajú priestor na zvedavosť,“ vysvetlil.

Výsledky prieskumu ukázali, že až 83 percent ľudí preferuje fotografie, ktoré prezrádzajú niečo o osobnosti človeka, nie iba o jeho vzhľade.

Veľké plus získavajú spontánne zábery, fotografie zachytávajúce záľuby či prirodzené momenty zo života. Naopak, medzi najmenej obľúbené patria rozmazané fotografie, prehnané pózovanie alebo snímky, ktoré pôsobia umelo.

Odborníci upozorňujú, že problémom nie sú samotné atraktívne fotografie. Dôležité je, ako pôsobia.

Ak profil vyzerá ako séria profesionálne upravených reklamných záberov, niektorí používatelia môžu nadobudnúť dojem, že človek hľadá skôr pozornosť než skutočný vzťah.

Zaujímavé je, že až 67 percent opýtaných uviedlo, že atraktívna fotografia funguje najlepšie vtedy, keď človek nepôsobí príliš vážne a dokáže si zo seba urobiť aj srandu.

Prieskum zároveň ukázal, že dobre zvolená fotografia môže výrazne zvýšiť záujem ostatných používateľov. Takmer tri štvrtiny respondentov priznali, že sú ochotnejší začať konverzáciu s človekom, ktorý má zaujímavé a sebavedomé fotografie.

Na sociálnych sieťach sa pritom často vedú diskusie o tom, čo je pri zoznamovaní najväčšou červenou vlajkou. Medzi často spomínané patria profily bez fotografie tváre, opakujúce sa zábery z rovnakého uhla alebo fotografie, ktoré vôbec neukazujú, aký človek v skutočnosti je.

Psychológovia upozorňujú, že prvý dojem vzniká v priebehu niekoľkých sekúnd. Práve preto dokáže jedna jediná fotografia rozhodnúť o tom, či si niekto profil pozrie podrobnejšie alebo ho okamžite preskočí.

V ére online zoznamovania už nestačí len dobre vyzerať. Ľudia chcú vidieť aj osobnosť, humor a prirodzenosť. A práve tie môžu byť dnes atraktívnejšie než dokonale vypracované brušné svaly či drahé filtre.

