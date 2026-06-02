Sydney Sweeney po finále Eufórie šokovala fanúšikov: Zverejnila pikantné fotky zo zákulisia!

LOS ANGELES - Keď sa po rokoch čakania definitívne uzavrela tretia a zároveň posledná séria seriálu Eufória, jedna z jeho najväčších hviezd, Sydney Sweeney, nenechala fanúšikov dlho oddychovať. Len krátko po odvysielaní finále zaplavila Instagram sériou fotografií zo zákulisia nakrúcania, ktoré okamžite vyvolali obrovské reakcie.
Sydney Sweeney zverejnila rozsiahly fotoalbum z natáčania a pridala k nemu jednoduchý, no provokatívny popis: „volá sa to… hranie.“ Práve táto krátka poznámka sa stala virálnou. Fanúšikovia ju začali okamžite zdieľať a rozoberať, pretože mnohí ju vnímali ako reakciu na dlhodobé diskusie o tom, že postava Cassie Howard sa v tretej sérii stala ešte kontroverznejšou než kedykoľvek predtým.
Aké fotky vlastne ukázala? Na záberoch vidíme Sydney v rôznych outfitoch, ktoré sa do finálnych epizód dostali aj nedostali. Medzi najdiskutovanejšie patrili: červeno-biele gingham bikiny pripomínajúce retro pin-up estetiku, priehľadná nočná košieľka z jednej z Cassiiných najintímnejších scén, kontroverzný kožený outfit s obojkom, ktorý fanúšikovia prezývali „puppy costume“, zábery v svadobných šatách vedľa postavy Natea Jacobsa, spoločné fotografie s Jacobom Elordim a ďalšími členmi obsadenia.