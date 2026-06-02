Politické hry o TRÓNY: Fico pohrozil PS-károm kvôli Gašparovi, Dubéci to má nahnuté a Matovič ho vysmial pre bavorák!

BRATISLAVA - Pred letnými prázdninami môže byť v parlamente ešte poriadne horúco. Avšak, nie vďaka tropickým slnečným lúčom, ale pre najnovšie "hry o tróny", ktoré sa medzi koalíciou a opozíciou môžu rozbehnúť. Po najnovších informáciách, ktoré vyplávali na povrch o podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi (Smer-SD) sa opozícia rozhýbala do odvolávacieho módu a chcú smeráka dostať z tohto kresla. Premiér však nelenil a zavelil na protiútok a Progresívne Slovensko môže prísť o kľúčovú vedúcu pozíciu v parlamente.
Všetko začalo po posledných novinkách v prípade súdnych procesov v kauze vraždy Ján Kuciaka a aj ďalšom prípade Očistec, kde je Gašpar obžalovaný. PS teda rozbehlo iniciatívu o odvolávaní z funkcie podpredsedu.
Z ich strany je to osobné a je to cítiť, posťažoval sa Šimečka k téme Gašpara
Podľa ich posledných stanovísk tak chcú robiť na každej parlamentnej schôdzi (za predpokladu, že schôdza nebude podporená, tak budú pokusy opakovať, pozn. red.). Tvrdia, že Gašpar nemôže byť tvárou parlamentu a musí pre svoju obžalobu odstúpiť. "Gašpar znovu útočil na PS a na moju rodinu. Chce povedať jedno - pre mňa to vôbec nie je osobné. Nemám žiadny špeciálny vzťah a ani nemám žiadnu nenávisť k pánovi Gašparovi. Z toho, ako sa správajú, ich zožiera nenávisť voči Progresívnemu Slovensku. Znovu a znovu chrlia síru na predstaviteľov PS, z čoho cítiť, že je to PS. Možno je to preto, že sme silnejší v prieskumoch verejnej mienky, alebo je to pre niečo iné. Nemienim to skúmať," povedal na brífingu šéf PS Michal Šimečka.
Fico zavelil do protiútoku
Po tom, čo počas začiatku týždňa odznelo v tlačovej miestnosti Národnej rady SR k téme odvolávania Gašpara sa už ohlásil aj premiér a šéf Smeru-SD Robert Fico.
K téme Očistec mal čo povedať. "Ako zaznieva z éteru, opozícia sa hotuje na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu. Preto, lebo je obžalovaný v kauze Očistec. Kauza Očistec je zmanipulovaný a nezákonný pokus zbaviť sa Tibora Gašpara," povedal Fico a nakreslil možný protiútok.
Fico obhajuje obžalovaného Gašpara: Kauzu Očistec považuje za zmanipulovanú a nezákonnú
Dubéci v ohrození, Fico spomenul jeho spoluprácu s Procházkom
Nahnuté to totiž môže mať úplne iný opozičný človek na významnej pozícii v parlamente. Fico si totiž zrátal dva a dva. "Na takýto amorálny postup nemá opozícia dostatok hlasov. Ak sa však do neho aj tak pustí, podáme návrh na odvolanie podpredsedu NR SR za PS pána Dubéciho (Martin Dubéci, podpredseda parlamentu za PS, pozn. red.). Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi obchádzajúcimi transparentný účet," povedal Fico o svojom bývalom koaličnom partnerovi z jeho tretej vlády z už bývalej strany #Sieť.
Na túto minulosť už však Fico zrejme zabudol a Procházkove kroky využíva na potenciálnu diskreditáciu Dubéciho u koaličných poslancov.
To je ten, ktorý má rád parlamentný bavorák? Smeje sa z Dubéciho Matovič
Na túto "hru o tróny" už stihol spred centrály zareagovať aj expremiér a šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý sa obidvom stranám, no hlavne PS-ku, otvorene vysmieva.
"No čo, pán Šimečka? Príjmete nahrávku od Fica alebo nie? Alebo sa zľaknete a vymeníte teplé fleky za hodnoty, ako ste to urobili už viackrát?" zasmial sa Matovič. Spomenul aj Ficovu snahu odvolať Dubéciho, ak sa PS s opozíciou pustí do Gašpara. "Neviem, ktorý to je (Dubéci, pozn. red.), ale možno to je ten, ktorý má tak rád ten parlamentný bavorák a tiež má rád, keď mu ochranka otvára dvere, ale predsa nepredáte hodnoty," pokračoval ironicky vysmiaty Matovič vo videu.