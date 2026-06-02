Minister odložil oblek a postavil sa za traktor: VIDEO Takto ste ho ešte nevideli! Po práci štamperlík a klobáska

BRATISLAVA - Minister investícií Samuel Migaľ odložil oblek a drahé auto vymenil za traktor. Kamarátovi sľúbil, že mu príde pomôcť sadiť zemiaky a svoje slovo dodržal. Veď pozrite sa sami.
Migaľ spolu s kamarátom sadil minulý týždeň zemiaky — „bandurky“ — na poli v obci Svidnička a bez váhania postavil za traktor. „Ideme sadzic bandurky. Rasťo je môj dobrý kamarát a ja som mu pred časom sľúbil, že keď bude sadiť bandurky, prídem mu pomôcť,“ hovorí Migaľ vo videu.
Svidnička je obec, kde sa výrazne zachovala rusínske kultúrne dedičstvo a tradície. Minister preto poslal pozdrav v rusínskom nárečí. „Sadžali sme bandurky v seli Svidnička. Pozdravľajeme vsich Rusyniv doma i vo sviti. Naj ša vam bandurky dobre roďat i naj vas zdorovja, ščasťja i Bože blahoslovenstvo neopušča,“ napísal na sociálnej sieti.
Po skončení práce ich podľa záberov čakala zaslúžená odmena. Dvojica si symbolicky pripila malým štamperlíkom a pochutila na ugrilovanej klobáske. Pre ministra to bolo krátke vytrhnutie z pracovného kolotoča a pripomenutie, že aj politici občas odložia sako a chytia sa roboty. A keďže na jeseň vraj plánujú aj spoločné vyorávanie, zdá sa, že toto „odbehnutie“ nebolo posledné.