Kollárova EX Laura sa bráni: Zlatokopka? Ani náhodou! Ja len milujem luxus... a to nie je všetko

BRATISLAVA - Laura Vizváryová sa rozhodla reagovať na tvrdenia, ktoré o nej kolujú už roky. Expartnerka Borisa Kollára vo videu otvorene prehovorila o peniazoch, luxuse aj mužoch, ktorí ju priťahujú. Niektoré jej priznania stoja zato.
Laura Vizváryová sa na sociálnej sieti pustila do témy, ktorá ju sprevádza prakticky od chvíle, keď sa dostala do povedomia verejnosti. Vo videu sa rozhodla reagovať na rôzne tvrdenia a nálepky, ktoré sa s jej menom spájajú. Medzi nimi nechýbalo ani označenie „zlatokopka“, ktoré odmieta.
Práve to patrí medzi obvinenia, s ktorými sa podľa vlastných slov stretáva najčastejšie. Keď sa vo videu objavila veta: „Si zlatokopka, tváriš sa, že nie, a ide ti v živote len o peniaze a drahé darčeky,“ Laura neváhala a odpovedala priamo. „To je najväčšie klišé, ktoré môžu ľudia povedať o žene, ktorá sa rada o seba stará,“ začala svoju reakciu.
Následne zdôraznila, že sa nespolieha na nikoho iného a za svojimi cieľmi si ide sama. „Tvrdo pracujem na svojich snoch, viem si účty zaplatiť sama,“ uviedla. Vzápätí však dodala vetu, ktorá okamžite upútala pozornosť. „Ale nebudem klamať, milujem úspešných mužov a takisto sa mi páči luxus. Nevidím na tom nič zlé.“
Laura sa tak netají tým, že ju priťahujú muži, ktorí sú úspešní, ambiciózni a v živote niečo dokázali. Rovnako otvorene hovorí aj o tom, že má rada luxusný životný štýl a kvalitné veci. Podľa jej slov však jedno automaticky neznamená druhé. Po jej vyjadreniach sa však mnohým vynorí otázka. Ako sa vie o seba postarať sama, keď býva v dome, ktorý jej kúpil Boris Kollár, a vozí sa na aute, ktoré jej taktiež zabezpečil? Práve tieto skutočnosti sú dôvodom, prečo časť verejnosti jej slová o finančnej nezávislosti prijíma s istou dávkou skepsy.
Vizváryová má však v tejto otázke zjavne jasno. Nálepku zlatokopky odmieta a tvrdí, že si na svoj život dokáže zarobiť sama. Zároveň sa však nesnaží predstierať, že peniaze, úspech či luxus pre ňu nehrajú žiadnu úlohu. Práve naopak. O svojich preferenciách hovorí otvorene a bez prikrášľovania.
