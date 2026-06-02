Rastislav zmizol vo Švajčiarsku: Manželka prehovorila o poslednom kontakte s ním! Prosba o pomoc

BRATISLAVA - Rastislav zrejme nasadol vo Švajčiarsku do svojho auta, odvtedy o ňom blízki nemajú žiadne informácie. Jeho manželka teraz ľudí prosí o pomoc pri pátraní.
Prosbu o pomoc pri pátraní zverejnila manželka nezvestného muža na sociálnej sieti. "Prosíme o pomoc pri hľadaní môjho manžela Rastislava (Guličku) Gabriša, naposledy sa nachádzal v Burglen TG vo Švajčiarsku v sobotu 30.5. o cca 10.00 odvtedy o ňom nemáme žiadne spravy, pravdepodobne odišiel aj na jeho aute ŠKODA SUPERB kombi šedej farby s SPZ: BN-RGG23," uviedla v skupine HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov.
"Za akúkoľvek informaciu, zdieľanie, či kontakt kto by vedel pomôcť vo Švajčiarsku budeme veľmi vďační, môžte ma kontaktovať tu alebo na čísle 0793427064. Ďakujeme," dodala.