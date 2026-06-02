Irán popravil troch mužov za znásilnenie detí: Tvrdý trest vyvoláva pozornosť sveta

TEHERÁN - Troch mužov odsúdených za znásilnenie detí popravili v utorok obesením v Iráne. S odvolaním na iránsky portál Mízán o tom informovala agentúra AFP.
Dvoch mužov odsúdili na trest smrti za to, že v auguste 2024 znásilnili 14-ročného chlapca na západe Iránu. V samostatnom prípade popravili v severnom Iráne ďalšieho muža, ktorý v auguste 2025 znásilnil a zabil desaťročné dieťa.
AFP objasňuje, že znásilnenie a vražda sú v islamskej republike zločiny trestané smrťou. V niektorých prípadoch odsúdia na trest smrti aj osoby obvinené z ozbrojenej lúpeže, pašovania drog, špionáže a rúhania.
Irán patrí medzi krajiny s najvyšším počtom vykonaných popráv na svete, pričom súdne procesy v takýchto prípadoch pre nedostatok transparentnosti medzinárodné ľudskoprávne organizácie často kritizujú. Od začiatku vojny v Iráne vykonali orgány viacero popráv, pričom išlo o osoby spojené s masovými protestami z decembra a januára, alebo o osoby obvinené zo špionáže pre Izrael.