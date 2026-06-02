Odpustenie sa nekoná, spor pokračuje! Blake Lively žaluje hereckého kolegu o ďalšie milióny!

USA - Ešte nie je koniec ani zďaleka! Blake Lively žiada od Justina Baldoniho „drobné“ odškodné, spor podľa nej môže pokračovať v miniprocese, avšak za veľké milióny!
Herečka Blake Lively požaduje, aby jej Justin Baldoni zaplatil „významné“ odškodné. Napriek tomu, že obe strany začiatkom minulého mesiaca dosiahli mimosúdnu dohodu, spor by sa mohol ešte dostať pred súd v rámci menšieho procesu.
Blake Lively vo svojich súdnych podaniach uviedla, že Baldoni, jej herecký kolega a režisér filmu It Ends With Us, by mal uhradiť jej právne náklady po tom, čo ju žaloval.
Herečka zároveň tvrdí, že má nárok na preplatenie právnych výdavkov, súdnych nákladov, trojnásobné odškodné a navyše aj sankčné (trestné) odškodné.
Herečka už v roku 2024 zažalovala Baldoniho o približne 119 miliónov libier za údajné sexuálne obťažovanie počas nakrúcania už spomínaného filmu It Ends With Us. Baldoni tieto obvinenia rázne odmietol. V apríli tohto roka sudca väčšinu jej žaloby zamietol a o niekoľko dní neskôr obe strany uzavreli dohodu bez finančného vyrovnania.
Teraz však Blake Lively požaduje, aby jej Justin Baldoni zaplatil náklady súvisiace s jeho neúspešnou protižalobou, v ktorej od nej žiadal približne 300 miliónov libier za údajné poškodenie dobrého mena.