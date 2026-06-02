Izrael smeruje k predčasným voľbám: Poslanci podporili rozpustenie parlamentu

TEL AVIV - Izraelskí poslanci v utorok v prvom čítaní podporili návrh na rozpustenie parlamentu a pripravenie pôdy pre pravdepodobné predčasné voľby. Informuje o tom agentúra AFP.
Parlamentný návrh prešiel prvým hlasovaním
Tento návrh, ktorý predložila koalícia premiéra Benjamina Netanjahua, podporilo 106 zo 120 poslancov. Zvyšní poslanci sa nezúčastnili na hlasovaní. Návrh je ešte potrebné schváliť v dvoch ďalších čítaniach, pričom v prípade schválenia by sa v období od 8. septembra do 20. októbra konali parlamentné voľby. V Izraeli sa majú voľby konať do 27. októbra, keď sa skončí súčasné volebné obdobie.
„Dokončili sme plné štyri roky, čo je v izraelskej politike výnimočný úspech a pracovali sme tvrdo, aby sme dosiahli tento bod,“ uviedol vo vyhlásení predseda koaličného poslaneckého klubu Ofir Kac. „Tento Kneset schválil viac ako 520 zákon a deväť rozpočtov. V praxi sme to vydržali až do samého konca,“ dodal.
Tlak na Netanjahua rastie
Koalícia predložila tento návrh v čase, keď je Netanjahu vystavený rastúcemu tlaku ultraortodoxných strán a jeho pravicová koalícia sa podľa AFP javí byť čoraz náchylnejšia na rozpad. Ultraortodoxné strany obviňujú Netanjahua z toho, že nesplnil sľub prijať zákon, ktorý by zaručil trvalé oslobodenie od povinnej vojenskej služby pre ultraortodoxných študentov ješív.
Dlhá politická kariéra a kauzy premiéra
Netanjahu sa prvýkrát ujal úradu v roku 1996 a pri moci je dovedna 18 rokov; je tak najdlhšie úradujúcim izraelským premiérom. Potvrdil, že sa bude uchádzať o ďalšie funkčné obdobie. Mnoho Izraelčanov podľa AFP viní Netanjahua zo zodpovednosti za bezpečnostné zlyhania, ktoré umožnili militantnom z palestínskeho hnutia Hamas podniknúť 7. októbra 2023 útok na Izrael. Netanjahu je taktiež ako prvý úradujúci izraelský premiér obžalovaný z trestného činu. Popiera obvinenia z úplatkárstva, podvodu a zneužitia dôvery, ktorým čelí na základe vyšetrovania z roku 2019.
Na základe prieskumu z minulého mesiaca, ktorý zverejnila izraelská televízna stanica Kan, je Netanjahuova strana Likud tesne pred Bejahad - spoločnou kandidátkou opozičného lídra a expremiéra Jaira Lapida a bývalého premiéra Naftaliho Benneta. Zdá sa však, že ani jedna z nich si nebude schopná zabezpečiť väčšinu v parlamente, informuje AFP.