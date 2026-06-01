Českí archeológovia v šoku: Významný objav pod kostolom z čias stredoveku!

STŘEBOŘICE (ČR) - Archeológovia našli pod podlahou kostola Narodenia Panny Márie v Stěbořiciach na Opavsku dobre dochované pozostatky románskeho presbytéria alebo oltárnej časti z prvej polovice 13. storočia. Stebořický kostol tak patrí k málu románskym pamiatkam, ktoré sa na území Moravskosliezskeho kraja dochovali. V dôsledku neskorších prestavieb bola stredoveká podoba kostola nejasná. Súčasný prieskum situáciu mení. Informovala o tom hovorkyňa ostravskej pobočky Národného pamiatkového ústavu (NPÚ) Petra Batková.
Doteraz románsky pôvod dokazoval len portál dochovaný v severnom múre kostolnej lode, vytesaný z bieleho pieskovca. NPÚ chce v budúcnosti prezentovať stredovekú podobu kostola formou trojrozmerného modelu. Nález bude zohľadnený aj v novej úprave interiéru, s ktorou súčasný archeologický výskum súvisí. "Na základe nových poznatkov bude možné formu románskej stavby spoľahlivo rekonštruovať," uviedla Batková. Archeológovia podľa nej zistili aj ďalšie informácie o stavebnom vývoji kostola, ktorého súčasná podoba pochádza z obdobia gotiky.
Riaditeľ ústavu Michal Zezula si myslí, že vďaka objavu týchto pozostatkov získal Moravskosliezsky kraj ďalší doklad románskej architektúry, ktorá je v regióne zastúpená veľmi málo. "Význam nálezu ale nie je len v rovine architektonickej," povedal. Podľa neho ukazuje na úlohu, ktorú pri premene ranostredovekej Holasickej provincie vo vrcholne stredovekom Opavsku zohrali významné moravské cirkevné inštitúcie podporované přemyslovskými panovníkmi. Vďaka tomu sa v 13. storočí podľa Zezulu podarilo Opavsko pevne začleniť do českého štátu a vybudovať tu moderný hospodársky a spoločenský systém, ktorého chrbticou bola sieť kráľovských miest. "Tá sa opierala o poľnohospodárske zázemie, ktorého boli Stěbořice a ďalšie kláštorné statky významnou súčasťou," vysvetlil Zezula.
Prvá písomná zmienka o Stiebořiciach pochádza z roku 1220 a je spojená s tamojším kláštorom. V Stiebořiciach kláštor vybudoval hospodársky a správny dvor, ktorý v stredoveku slúžil ako centrum kláštorných statkov na Opavsku. Bola tu tiež kamenická a stavebná dielňa, ktorá sa predtým podieľala na výstavbe kláštornej baziliky a radu ďalších kostolov.