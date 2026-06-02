Nečakaný krok Sereny Williams: Je späť!

LOS ANGELES - Legendárna Serena Williams sa po takmer štyroch rokoch vracia do súťažného tenisu. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka odštartuje svoj comeback na trávnatom turnaji v Londýne.
Po niekoľkoročnej prestávke sa jedna z najväčších osobností svetového tenisu opäť predstaví v súťažnom zápase. Serena Williams bude štartovať vo štvorhre na prestížnom turnaji v londýnskom Queen’s Clube, ktorý slúži aj ako príprava na Wimbledon. Americká tenistka naposledy nastúpila na profesionálny zápas v roku 2022 počas US Open.
Hoci odvtedy nehrala, nikdy oficiálne neoznámila ukončenie kariéry. Namiesto toho v minulosti hovorila o tom, že sa od tenisu postupne posúva k ďalším životným výzvam. „Queen’s Club je pre mňa ideálnym miestom na začiatok tejto novej kapitoly,“ uviedla Williams vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Lawn Tennis Association. Turnaj v Londýne odštartuje ženskou kvalifikáciou 6. júna, hlavná súťaž sa začne o dva dni neskôr.
Williams nastúpi vo štvorhre, pričom podľa informácií organizátorov by jej partnerkou mala byť talentovaná Kanaďanka Victoria Mbok. O možnom návrate bývalej svetovej jednotky sa špekulovalo už niekoľko mesiacov. Samotná Williamsová však v tom čase špekulácie zľahčovala. Na sociálnej sieti X reagovala slovami: „Bože môj, ľudia, JA sa NEVRACIAM. Táto vlna špekulácií je šialená.“
