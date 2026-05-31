Tvrdý odkaz Iránu pre Trumpa: V slová nepriateľa neveríme, žiadnu dohodu len tak nepodpíšeme

TEHERÁN - Irán nebude súhlasiť so žiadnou dohodou so Spojenými štátmi, ktorá nebude zaručovať práva Iráncov, uviedol v nedeľu hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Informuje o tom agentúra AFP a stanica al-Džazíra.
„Neschválime žiadnu dohodu, pokým si nebudeme istí, že práva iránskeho ľudu sú dodržiavané,“ povedal. „V slová a sľuby nepriateľa nie je žiadna dôvera. Naším jediným kritériom je dosiahnuť hmatateľné výsledky skôr, než výmenou za ne splníme svoje vlastné záväzky,“ dodal. Denník The New York Times a portál Axios v sobotu informovali, že Spojené štáty poslali späť nový rámec, ktorý má Irán zvážiť. Tento rámec obsahuje „prísnejšie“ podmienky, hoci podrobnosti sú naďalej nejasné.
Prioritami amerického prezidenta Donalda Trumpa sú podľa neho zabrániť Iránu vo vývoji jadrových zbraní a otvorenie Hormuzského prielivu. „Jediná záruka, ktorú musím mať, je, že nebudú mať žiadne jadrové zbrane. Súhlasili s tým, a to je veľmi zaujímavé,“ povedal Trump v sobotu v rozhovore pre Fox News. AFP pripomína, že Teherán už predtým spochybnil Trumpove tvrdenia a strany sa nezhodujú v zásadných otázkach.
Iránske štátne médiá v sobotu informovali, že navrhované memorandum o porozumení so Spojenými štátmi zahŕňa aj dohodu o uvoľnení zmrazeného majetku vo výške 12 miliárd dolárov, pričom médiá sa odvolávali na „neoficiálny“ návrh memoranda. Teherán taktiež trvá na tom, aby bol do dohody zahrnutý aj Libanon, kde Izrael naďalej útočí napriek prímeriu. Trump opakovane tvrdil, že dohoda je blízko, avšak v sobotňajšom rozhovore povedal, že sa nijako neponáhľa. „Ak nedostaneme to, čo chceme, skončí to inak,“ vyhlásil.