Irán viní Izrael z krachu rokovaní s USA: Hrozí opätovnou blokádou Hormuzského prielivu!

TEHERÁN - Iránsky vyjednávací tím zastavuje dialóg a odovzdávanie správ so Spojenými štátmi pomocou sprostredkovateľov, dôvodom je izraelské porušovanie prímeria v Libanone, uviedla dnes agentúra Tasním. Zdroj tejto informácie ale nezverejnila. Teherán podľa agentúry plánuje úplne zablokovať Hormuzský prieliv, ktorý je významnou dopravnou tepnou pre vývoz ropy a plynu z Perzského zálivu, a s pomocou spojencov otvoriť nový front v prielive Báb al-Mandab, ktorý je kľúčovým uzlom pre obchodnú plavbu spájajúcu Červené more s Adenským zálivom.
Prímerie v Libanone bolo jednou z iránskych podmienok pri vyjednávaní pokoja zbraní a Izrael toto prímerie porušuje "na všetkých frontoch", vrátane Libanonu, ale aj Pásma Gazy, dodala agentúra, ktorú kontrolujú iránske revolučné gardy. Izraelská armáda v posledných dňoch zintenzivňuje svoje vojenské operácie v Libanone, kde vydáva výzvy na masové evakuácie tamojšieho obyvateľstva, vykonáva vzdušné údery v rôznych častiach krajiny a zároveň obsadzuje a okupuje ďalšie územia na juhu Libanonu. Izrael svoj postup odôvodňuje bojom proti militantnému hnutiu Hizballáh, ktoré podľa neho porušuje prímerie, na ktorom sa zhodli zástupcovia Izraela a Libanonu.
Libanonská vláda, ktorá do vojny nie je zapojená, ale usiluje sa o jej ukončenie, opakovane izraelské útoky odsúdila a označila ich za porušenie prímeria. Francúzsko v nedeľu kvôli pokračujúcim izraelským útokom a stále sa rozširujúcej izraelskej okupácii juholibanonského územia požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN. Spojené štáty a Irán minulý týždeň uviedli, že dosiahli pokrok v rokovaniach o memorande o porozumení, ktoré okrem iného zahŕňa predĺženie existujúceho prímeria medzi oboma štátmi. USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, čím zažehli regionálnu vojnu. Od 8. apríla platí medzi Washingtonom a Teheránom krehké prímerie, ktoré je narúšané občasnými útokmi oboch strán.
Iránsky režim dlhodobo trvá na tom, aby otázka konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom bola súčasťou rokovaní o širšom prímerí v regióne aj súčasnom memorande o porozumení. Spojené štáty v minulosti uviedli, že libanonský konflikt aj tamojšie prímerie sú záležitosťou oddelenou od rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom a prímerím medzi nimi.