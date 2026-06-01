USA vykonali údery na radarové stanice v Iráne, ten útočil na leteckú základňu

TEHERÁN - Spojené štáty v nedeľu oznámili, že ich sily cez víkend v reakcii na podľa nej agresívne kroky Teheránu vykonali údery proti iránskym radarovým staniciam a riadiacim centrám bezpilotných lietadiel v iránskom Goruku a na ostrove Kešm. Iránske revolučné gardy naopak uviedli, že jej letecké sily zaútočili na nespresnenú leteckú základňu, ktorá bola podľa nich využitá pri americkom útoku na telekomunikačnú vežu na ostrove Sirík. Informovala o tom dnes agentúra Reuters. Vzájomné útoky sa odohrávajú po tom, ako obe strany v apríli podpísali prímerie.
Oblastné veliteľstvo amerických síl na Blízkom východe (CENTCOM) v príspevku na sociálnej sieti X uviedlo, že Irán zostrelil americký dron MQ-1 operujúci nad medzinárodnými vodami. Americké stíhačky preto v reakcii zničili iránsku protivzdušnú obranu, pozemnú riadiacu stanicu a dva jednorazové útočné drony. Veliteľstvo dodalo, že žiadny americký vojenský personál nebol zranený.
Sily iránskych gárd dnes zaútočili na základňu, ktorú americká armáda podľa nich používa na útoky na iránske územie; jej lokalitu však nespresnila. Kuvajtská armáda však krátko predtým oznámila, že čelila útokom dronov a rakiet. Obe krajiny sa ostreľovali aj minulý týždeň, keď Irán zaútočil na americkú leteckú základňu po tom, čo americká armáda vykonala údery namierené proti iránskej operácii dronov blízko Hormuzského prielivu.
Vojnu na Blízkom východe rozpútali 28. februára USA a Izrael leteckými útokmi na Irán. Teherán odpovedal údermi na štáty Perzského zálivu a americké vojenské objekty v regióne. V oblasti platí od 8. apríla krehké prímerie, o ktorého ďalšie predĺženie sa naďalej rokuje. Teherán tiež v reakcii na americko-izraelský útok z väčšej časti zablokoval dopravu cez Hormuzský prieliv, kadiaľ pred vojnou prúdili významné svetové dodávky ropy, ropných produktov či skvapalneného zemného plynu (LNG).