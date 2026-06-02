Trump o konflikte: Dúfam, že boje medzi Izraelom a Hizballáhom sa raz a navždy skončia

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril nádej, že Izrael a libanonské militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom „navždy“ ukončia boje. Šéf Bieleho domu tak zdôraznil vyjadrenia o prímerí, hoci izraelský premiér Benjamin Netanjahu si vyhradil právo zaútočiť na hnutie. Informuje o tom agentúra AFP.
„Hizballáh súhlasil s tým, že prestane strieľať na Izrael a jeho vojakov. Rovnako aj Izrael súhlasil s tým, že prestane strieľať na nich. Uvidíme, ako dlho to vydrží, dúfajme, že to bude navždy,“ uviedol líder USA na platforme Truth Social. Trump v pondelok po telefonáte s izraelským premiérom oznámil, že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“.
Netanjahu varuje
Netanjahu údajne ale vyjadril pochybnosti o akomkoľvek prímerí s Hizballáhom. „Dnes večer som hovoril s prezidentom Trumpom a povedal som mu, že ak Hizballáh neprestane útočiť na naše mestá a našich občanov, Izrael zaútočí na teroristické ciele v Bejrúte,“ uviedol Netanjahu podľa vyhlásenia, ktoré zverejnila jeho kancelária. „Naše stanovisko v tejto veci sa nemení. Izraelská armáda bude podľa plánu zároveň naďalej pôsobiť v južnom Libanone,“ dodal. Spravodajský server Axios uviedol, že Trump nazval izraelského premiéra „bláznom“ a obvinil ho z ohrozenia mierových rokovaní s Iránom.
Vyjadrenia amerického prezidenta prišli po tom, čo iránska tlačová agentúra Tasním v pondelok napísala, že z dôvodu izraelských útokov v Libanone iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri. V samostatnom príspevku Trump neskôr ale tvrdil, že „rokovania s Iránskou islamskou republikou pokračujú rýchlym tempom“.