Guterres o Libanone: Prítomnosť OSN je podľa neho nevyhnutná aj po roku 2026

Generálny tajomník OSN António Guterres
NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok uviedol, že je nevyhnutné ponechať Dočasné sily OSN (UNIFIL) v Libanone po tom, čo súčasnej misii vyprší mandát na konci roka 2026. Informuje o tom agentúra AFP.

V správe pre Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov, do ktorej nahliadla AFP, Guterres navrhol tri možnosti, v rámci ktorých by dohliadalo na prímerie a podporovalo ozbrojené sily 2000 až 5000 príslušníkov UNIFIL. „Pri všetkých navrhovaných možnostiach by bola potrebná prítomnosť uniformovaných síl OSN, ktoré by sprostredkovávali deeskaláciu, dialóg, spoluprácu, koordináciu a podporovali libanonské ozbrojené sily... s cieľom dosiahnuť... dlhodobé riešenie konfliktu,“ uvádza sa v správe.

UNIFIL v súčasnosti tvorí približne 7500 vojakov zo 47 krajín. Nachádzajú sa v južnom Libanone v blízkosti Modrej línie, 120-kilometrovej neoficiálnej demarkačnej čiary, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela a Golanských výšin. UNIFIL slúži ako nárazníková zóna medzi Libanonom a Izraelom od roku 1978, no nezabránila opakovaným konfliktom. Izrael a Libanon však v súčasnosti vedú priame rokovania, aby ukončili desaťročia trvajúce spory.

Libanonský predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity uviedol pre AFP, že po skončení mandátu UNIFIL (31. decembra) by Libanon chcel zachovať „medzinárodnú prítomnosť v krajine pod záštitou OSN“. Druhý predstaviteľ uviedol, že považuje za kľúčové nasadenie síl OSN v krajine, no možno v „menšom počte alebo so zmenami v misii“.

