Sirény na severe Izraela: Armáda zachytila dva projektily z Libanonu

TEL AVIV - Izraelská armáda v noci na utorok oznámila, že systémy protivzdušnej obrany zachytili dva projektily, ktoré prileteli z Libanonu na sever Izraela. Došlo k tomu len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že boje medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh sa zastavia, informuje o tom agentúra AFP.
„Po tom, čo sa rozozvučali sirény v niekoľkých oblastiach na severe Izraela o 01.35 h (00:35 h SELČ), izraelské vzdušné sily zachytili dva projektily, ktoré prileteli z Libanonu na izraelské územie,“ uviedla armáda na platforme Telegram.
Podozrivý objekt vo vzduchu
Armáda zároveň tvrdila, že identifikovala vo vzduchu podozrivý objekt, ktorý neskôr dopadol na izraelské územie v blízkosti libanonských hraníc. Podľa vyhlásenia neboli hlásené žiadne obete či zranenia.
Trump v pondelok po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom oznámil, že Izrael prestane strieľať na Hizballáh a že „do Bejrútu nebudú vyslané žiadne jednotky a všetky jednotky, ktoré sú na ceste, sa vrátia späť“. Prezident takisto uviedol, že Hizballáh súhlasil so zastavením paľby. Šéf Bieleho domu následne vyjadril nádej, že boje medzi Izraelom a hnutím podporovaným Iránom sa „navždy“ skončia.