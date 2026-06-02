Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode v Rajeckých Tepliciach (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
RAJECKÉ TEPLICE - Hasiči zo Žiliny a Rajca zasahujú v utorok predpoludním na ceste I/64 v Rajeckých Tepliciach pri dopravnej nehode nákladného a osobného auta. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov so štyrmi kusmi techniky. Polícia na portáli Ministerstva vnútra SR informovala, že na mieste nehody sú všetky zložky integrovaného záchranného systému. „Cesta je momentálne neprejazdná, dopravu riadi policajná hliadka,“ uviedla polícia.