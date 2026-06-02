Kupujete slnečné okuliare? Na túto chybu si dajte pozor

Leto, dovolenky a slnečné dni znamenajú pre oči väčšiu záťaž. Správne slnečné okuliare preto nie sú len štýlovým doplnkom, ale dôležitou ochranou zraku pred UV žiarením, oslnením aj únavou očí. Odborník z FOKUS očnej optiky upozorňuje, že pri výbere by zákazníci mali venovať pozornosť nielen dizajnu, ale aj kvalite UV filtrov, polarizácii či správnemu usadeniu rámu.
UV ochrana je základ
Pri výbere slnečných okuliarov by mala byť základom kvalitná UV ochrana s označením UV400, ktorá blokuje UVA aj UVB žiarenie. Tmavé sklá bez dostatočného UV filtra môžu byť pre oči dokonca rizikové. Zrenica sa pri tmavom skle rozšíri a do oka môže prenikať viac škodlivého žiarenia.
Dôležitá je aj kategória zafarbenia šošoviek. Bežné slnečné okuliare na každodenné nosenie najčastejšie využívajú filtre kategórie 2 alebo 3. Kategória 3 je vhodná na intenzívne slnko pri mori či na horách, zatiaľ čo ešte vyššia kategória 4 je určená do extrémnych podmienok, napríklad na vysokohorskú turistiku. „Mnohí zákazníci si myslia, že čím tmavšie sklá, tým lepšia ochrana. V skutočnosti je rozhodujúca kvalitná UV ochrana a správny typ šošoviek, nie samotné zafarbenie,“ vysvetľuje Martin Slaný, odborný garant z očnej optiky FOKUS.
Polarizácia pomáha pri šoférovaní aj pri vode
Vyšší komfort videnia prinášajú polarizačné šošovky, ktoré redukujú nepríjemné odlesky od vody, mokrej vozovky či sklenených plôch. Vďaka tomu pôsobí obraz ostrejšie, kontrastnejšie a oči sa menej namáhajú.
Polarizáciu ocenia najmä vodiči, športovci, rybári alebo ľudia, ktorí trávia veľa času pri vode či na priamom slnku.
„Polarizačné šošovky dokážu výrazne zlepšiť komfort videnia počas šoférovania alebo pri pobyte pri vode. Oči sú menej unavené a zákazníci často vnímajú obraz ako prirodzenejší a ostrejší,“ dopĺňa Martin Slaný.
Farba šošoviek ovplyvňuje videnie
Rozdiel nie je len v dizajne, ale aj vo funkčnosti jednotlivých typov šošoviek. Sivé sklá zachovávajú prirodzené farby a patria medzi najuniverzálnejšie. Hnedé alebo bronzové šošovky zvyšujú kontrast a bývajú obľúbené pri športe či šoférovaní. Žlté alebo oranžové sklá môžu pomôcť pri zhoršených svetelných podmienkach.
Pri športových a outdoorových aktivitách môžu byť vhodné aj špecializované šošovky podľa prostredia a intenzity svetla.
Komfort pri nosení rozhoduje
Dôležitú úlohu zohráva aj správne usadenie rámu. Slnečné okuliare by nemali tlačiť, padať ani byť príliš úzke. Zároveň by mali dostatočne chrániť oči aj z bočných strán, keďže UV žiarenie preniká aj mimo priameho pohľadu cez šošovky. „Správne slnečné okuliare by mali spájať ochranu zraku, pohodlie a štýl. Ak okuliare nesedia správne, zákazník ich často prestane nosiť, aj keď majú kvalitné šošovky,“ dodáva Martin Slaný z optiky FOKUS.
Na dovolenke si okuliare vyžadujú väčšiu starostlivosť
Počas leta dostávajú slnečné okuliare zabrať viac než počas roka. Nevhodné čistenie uterákom, tričkom alebo papierovými obrúskami môže poškriabať šošovky aj poškodiť povrchové úpravy. Ideálne je používať mikrovláknovú handričku a okuliare pred čistením opláchnuť vodou.
Pozor si treba dať aj na opaľovacie krémy či oleje. Mastné látky môžu zanechávať škvrny a pri dlhodobom kontakte poškodiť povrch rámov alebo vrstvy na šošovkách. Odborníci zároveň odporúčajú nenechávať okuliare na priamom slnku, napríklad na palubnej doske auta alebo pri bazéne, kde vysoké teploty môžu deformovať rám či poškodiť šošovky.
- reklamná správa -