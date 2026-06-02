Izrael plánuje zaútočiť na juhu Libanonu: Obyvateľom Nabatíje nariadil evakuáciu

TEL AVIV/BEJRÚT - Izraelská armáda v utorok nariadila evakuáciu mesta Nabatíja v južnom Libanone, kde sa chystá zaútočiť. Tamojším obyvateľom odporučila presunúť sa na sever od rieky Zahrání. Informuje o tom agentúra AFP.
„Vzhľadom na porušenia dohody o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh, sú izraelské ozbrojené zložky nútené proti nej zasiahnuť silou,“ uviedol v príspevku na sieti X hovorca izraelskej armády Avichaj Adrai.
Armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a izraelský minister obrany Jisrael Kac v pondelok vyhlásil, že kým proiránske militantné hnutie Hizballáh pokračuje v útokoch na Izrael, v libanonskom Bejrúte nebude pokoj. Izrael pravidelne útočí v južnom Libanone a tvrdí, že cieli na militantov Hizballáhu.
Libanonská civilná obrana v utorok informovala, že pri pondelkovom útoku v dedine al-Marwáníja na juhu krajiny zahynulo šesť ľudí. Podľa libanonských médií pri údere, ktorý podnikol Izrael taktiež v pondelok na juhu, zahynul muž a jeho dve deti. Libanonská tlačová agentúra NNA objasnila, že muž z dediny al-Klajaa spolu s jeho synom a dcérou, ktorí mali okolo 20 rokov, zahynuli, keď izraelský dron zasiahol jeho auto. Podľa miestneho kňaza sa vracali zo skúšok na univerzite. Izraelské útoky v Libanone si od začiatku vojny vyžiadali najmenej 3433 mŕtvych a 10.395 zranených, tvrdí libanonské ministerstvo zdravotníctva.