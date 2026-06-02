Kmec odmieta opozičnú kritiku: Nechce, aby jeho meno politicky zneužívali

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Kmec (Hlas-SD) odmieta opozičnú kritiku jeho nominácie na veľvyslanca v Taliansku. Podľa svojich slov nedovolí, aby bolo jeho meno politicky zneužívané na vnútropolitické súboje. Informovala o tom strana Hlas-SD. Opozícia Kmecov odchod do Ríma kritizuje. O nominácii by mal v utorok rokovať parlamentný zahraničný výbor.
„Moju nomináciu schválila vláda SR, prijímajúci štát udelil súhlas s mojím pôsobením a absolvoval som všetky zákonom predpísané procesy vrátane bezpečnostného preverenia. Bezpečnostná previerka mi bola vydaná po riadnom posúdení všetkých relevantných skutočností príslušnými orgánmi štátu. To sú fakty,“ vyhlásil Kmec.
Ako poukázal, Slovensko je právny štát, v ktorom o bezpečnostných previerkach rozhodujú na to určené inštitúcie. „Preto považujem za potrebné pripomenúť, že všetky príslušné inštitúcie vykonali svoju prácu a rozhodli v súlade so zákonom. Kto tieto rozhodnutia bez dôkazov spochybňuje, nespochybňuje mňa, ale dôveryhodnosť štátnych orgánov Slovenskej republiky,“ myslí si. Poslanec doplnil, že za svoju prioritu považuje sústredenie pozornosti na výkon svojho mandátu a presadzovanie záujmov Slovenska a nie na politické útoky.
Zahraničný výbor Národnej rady má v utorok popoludní rokovať o nomináciách na veľvyslancov v Egypte, Kazašskej republike, Taliansku a na Cypre. V Ríme by mal Slovensko zastupovať práve Peter Kmec. Do cyperskej Nikózie by mal odísť poslanec parlamentu Miroslav Radačovský (nezaradený). Okrem nich by výbor mal rokovať aj o Jozefovi Hudecovi a Ľubomírovi Rehákovi. Opozícia nominácie politikov na veľvyslanecké posty kritizovala. Označila ich za politické obchody.