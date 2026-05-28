Oliver Oswald zahodil mikrofón: V uniforme policajta ho nespoznáte!

BRATISLAVA - Z moderátorského štúdia rovno do akcie! Oliver Oswald sa počas nakrúcania nového promo videa objavil v policajnej uniforme a treba uznať, že v drsnom outfite pôsobil na nepoznanie. Mikrofón tentoraz odložil bokom a pred kamerami sa ukázal v úplne inej úlohe.
Počas víkendu sa bratislavská Pribinova ulica zmenila na scénu ako z hollywoodskeho akčného filmu. Okoloidúci zostali v šoku, keď ulicami prelietaval špeciálne upravený Lowrider, ktorý sa počas jazdy staval na tri kolesá, zatiaľ čo ho naháňali policajné autá so zapnutými majákmi. Mnohí si spočiatku mysleli, že ide o skutočný policajný zásah.
Za celým rozruchom však stálo nakrúcanie nového promo videa pre International Autoshow Bratislava 2026. Na pľaci sa objavilo viacero známych tvárí slovenského šoubiznisu a internetu. Nechýbal raper Kali, producent Šorty, Opak zo skupiny AMO, Pufflick, Samozvaný ani Reny Quinn.
Najväčšiu pozornosť však vzbudil Oliver Oswald. Moderátor a spíker sa totiž objavil v policajnej uniforme a fanúšikovia ho v tejto podobe spoznávali len ťažko. Do policajných uniforiem sa počas nakrúcania obliekli aj Samo „Zvany“ Miškov a Renáta Farkašová alias Reny Quinn.
Atmosféra počas natáčania bola mimoriadne energická. Lowrider predvádzal hlučné skoky priamo na hlavnej ceste, okoloidúci si všetko natáčali na mobily a známe tváre sa ochotne fotili s fanúšikmi. „Keď ma chalani oslovili, vedel som, že to bude divočina, ale toto predčilo moje očakávania,“ povedal Kali, ktorý si vo videu zahral pasažiera v uletenom taxíku.
Celé natáčanie bolo prvou veľkou ochutnávkou pripravovaného podujatia International Autoshow Bratislava 2026, ktoré sa uskutoční v septembri v bratislavskej Inchebe. Organizátori sľubujú superšporty, filmové autá, unikátne custom projekty aj masívnu automobilovú šou, aká tu podľa nich ešte nebola.
