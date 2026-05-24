Strach z eboly je stále prítomný a NEKONČÍ: V tejto krajine rátajú už vyše 900 prípadov!

KINSHASA - Počet podozrení na nákazu ebolou v Kongu prekročil 900, uviedla dnes agentúra AP s odvolaním sa na konžské ministerstvo komunikácie. Potvrdených prípadov je vyše 100, drvivá väčšina z nich v provincii Ituri na severovýchode tejto zhruba 115-miliónovej krajiny.
Dnes zverejnené počty sú aktuálne k sobote a podozrivých nákaz je podľa nich 904, tých potvrdených 101. Druhá najrozľahlejšia africká krajina hlási tiež 119 podozrivých úmrtí a desať potvrdených. Konžské úrady v minulých dňoch informovali o viac ako 700 prípadoch možnej nákazy a vyše 170 podozrivých úmrtiach. Ako je možné, že počet úmrtí, pri ktorých by mohla byť príčinou ebola, tak výrazne klesol, agentúra nevysvetľuje. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento týždeň za nízke označila riziko, že sa epidémia eboly z Afriky rozšíri globálne. Vidí ale nebezpečenstvo šírenia na regionálnej a národnej úrovni v Kongu a v Ugande.
Ebola je závažné, často smrteľné vírusové ochorenie, ktoré spôsobuje horúčku, bolesti tela, vracanie a hnačku. Šíri sa priamym kontaktom s telesnými tekutinami nakazených osôb, s kontaminovanými materiálmi alebo s osobami, ktoré na túto chorobu zomreli. Úmrtnosť môže v neliečených prípadoch dosiahnuť až 90 percent, inak sa pohybuje medzi 40 a 70 percentami.