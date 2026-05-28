Európska komisia napomína Slovensko: Ide o ochranu pracovníkov pred škodlivými látkami

BRUSEL - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že podniká právne kroky proti viacerým členským štátom Európskej únie (EÚ), ktoré včas neoznámili opatrenia na prevedenie smerníc EÚ do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. V rámci série troch formálnych výziev sa ocitlo aj Slovensko, a to v oblasti ochrany pracovníkov pred škodlivými látkami na pracovisku, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že lehota na transpozíciu smerníc nedávno uplynula, preto dotknutým členským štátom zaslala formálnu výzvu, v ktorej im dáva dva mesiace na odpoveď a dokončenie transpozície smerníc. Ak tak uvedené štáty neurobia, EK môže prejsť k ďalšiemu právnemu kroku a vydať odôvodnené stanovisko.
Slovensko sa ocitlo v skupine desiatich krajín EÚ - spolu s Belgickom, Dánskom, Gréckom, Luxemburskom, Maďarskom, Poľskom, Portugalskom, Španielskom a Talianskom, ktoré podľa eurokomisie netransponovali v plnej miere nové pravidlá posilňujúce ochranu pracovníkov pred olovom a diizokyanátmi. Ide o smernicu 2024/869, napomenuté krajiny mali termín na jej transpozície do 9. apríla 2026.
Táto smernica mení staršiu smernicu z roku 2004 o ochrane pracovníkov pred karcinogénmi, mutagénmi a reprotoxickými látkami pri práci a smernicu z roku 1998 o ochrane pracovníkov pred chemickými faktormi pri práci zavedením výrazne nižších limitných hodnôt vystavenia pracovníkov pri práci a biologických limitných hodnôt pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny. Nová smernica po prvýkrát stanovuje záväzné limitné hodnoty vystavenia zamestnancov pri práci pre diizokyanáty.
Olovo je nebezpečná reprotoxická látka klasifikovaná ako neprahová reprotoxická látka, pre ktorú nemožno vedecky stanoviť žiadnu bezpečnú úroveň expozície. Diizokyanáty sú senzibilizátory pokožky a dýchacích ciest spojené s astmou z povolania a inými závažnými účinkami na zdravie. Desať napomenutých krajín doteraz neoznámilo EK príslušné opatrenia na úplné začlenenie nových pravidiel do svojho vnútroštátneho práva. Komisia im dáva dva mesiace, aby odpovedali, dokončili začlenenie nových pravidiel na vnútroštátnej úrovni. V prípade neuspokojivej odpovede im EK môže zaslať odôvodnené stanovisko.